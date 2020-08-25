«Сестра Михаила Хачатуряна госпитализирована с ковидом»: Адвокаты потерпевших будут просить о переносе судебного заседания

Младшую сестру судят отдельно от старших, так как судмедэкспертиза установила, что во время убийства девушка была в невменяемом состоянии. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В Москве продолжается суд над младшей сестрой Хачатурян Марией. Напомним, летом 2018 года три девушки (на тот момент только Марии не было 18 лет) зарезали своего 54-летнего отца. По словам девушек, мужчина в течение нескольких лет бил их и домогался. Младшую сестру судят отдельно от старших, так как судмедэкспертиза установила, что во время убийства девушка была в невменяемом состоянии.

Сегодня в бутырском суде Москвы должны были допросить старшего сына убитого Михаила Хачатуряна - Сергея. Сам парень ранее рассказывал, что за несколько лет до трагедии отец выгнал его и мать Сергея из дома, они жили на съемной квартире. Однако сегодняшнее заседание под угрозой срыва - адвокаты потерпевших заявили, что одна из родственниц Михаила заболела коронавирусом, а остальные ждут результатов анализов.

- Диагноз подтвердился у Нелли, это одна из сестер Михаила Хачатурян, ранее она не ходила в суд, - сообщила «Комсомольской Правде» адвокат потерпевших Юлия Нитченко. - Нелли госпитализирована, она сейчас находится в больнице. Остальные сдали анализы и ждут их результатов.

- В каком состоянии члены семьи?

- Катастрофического состояния из-за ковида ни у кого нет. Самая сложная ситуация у матери Михаила, у нее тоже подозрение на коронавирус, на это накладывается, что после гибели сына она перенесла несколько инсультов.

По словам Нитченко, адвокаты сегодня будут ходатайствовать о переносе заседания на две недели.

- Но нельзя однозначно говорить, что суд обязательно пойдет на перенос, - заявил сайту kp.ru адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин. - По закону, на заседании могут присутствовать и только их адвокаты.

Напомним, 31 августа в Мосгорсуде должен начаться отбор присяжных по делу старших сестер - Крестины и Ангелины. Потерпевшие с адвокатами до этого посещали все заседания и говорили, что намерены ходить на оба процесса.

- Там мы тоже будем просить о переносе даты отбора, но не уверена, что суд пойдет навстречу, - говорит Юлия Нитченко. - Вероятно, в этом заседании будем участвовать только мы, адвокаты, без родственников Михаила Хачатуряна.

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