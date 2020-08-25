Мошенники обманули директора Московского театра кукол

На телефон Людмилы позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одной крупной страховой компании. Фото: Александр Щербак/ТАСС

В полицию обратилась директор Московского театра кукол, 45-летняя Людмила Редько. Женщина сообщила оперативникам, что стала жертвой мошенников. На телефон Людмилы позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одной крупной страховой компании и предложил женщине приобрести страховые полисы для автомобиля на выгодных условиях. Людмила заинтересовалась предложением и договорилась о встрече с курьером, который должен был доставить ей полис ОСАГО и КАСКО на ее Lexus UX 200. Встреча прошла успешно, Людмила передала деньги и получила нужные документы.

«Женщина решила еще раз связаться со звонившем ей сотрудником страховой компании, однако его номер уже был выключен. Людмила позвонила в главный офис страховой компании, где ей объяснили, что данный сотрудник в их штате не числится, а купленные полиса - подделка, и в базе не значатся. Общий ущерб от действий мошенника составил 36 915 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает лже-страховщика, который обманул директора Московского театра кукол.

Справка

Московский театр кукол - первый из ныне действующих государственных театров кукол Москвы и один из старейших в России. Был основан в 1929 году.