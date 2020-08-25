До конца года в Москве построят станцию метро "Улица Народного Ополчения"

Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки станции "Улица Народного Ополчения" БКЛ. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Московское метро продолжает расширяться. С начала 2020 года в подземке запустили 15,65 километра линий и 6 новых станций. Одним из главных маршрутов стала Большая кольцевая линия (БКЛ).

"В августе 2019 года, когда я приезжал посмотреть на эту стройку, она еще находилась в начальной стадии, - сказал сегодня, 25 августа, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки станции "Улица Народного Ополчения" БКЛ. - Сегодня, спустя год, фактически готовы основные конструкции станции, пройдены тоннели, идут отделочные работы. Рассчитываем, что до конца года строительство этой станции и ее соседки "Карамышевской" завершится".

ТТХ

Западный участок Большой кольцевой линии метро от станции "Хорошёвская" до станции "Кунцевская" начали строить в 2018 году.

Общая длина - 9 километров.

На нем 4 станции - "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Мнёвники" и "Кунцевская".

Участок возводят поэтапно:

- "Хорошёвская – Карамышевская" с двумя однопутными тоннелями диаметром 6 метров планируют доделать в 2020 году;

- "Карамышевская – Кунцевская" с большим двухпутным тоннелем диаметром 10 метров - в 2021 году.

ГДЕ НАХОДИТСЯ СТАНЦИЯ

"Улица Народного Ополчения" разместилась вдоль проспекта Маршала Жукова, в районе пересечения с улицей Демьяна Бедного.

Два подземных вестибюля выходят на проспект Маршала Жукова, улицы Демьяна Бедного, Народного Ополчения и Мнёвники – к жилым и общественным зданиям, остановкам наземки.

В будущем станция войдёт в пересадочный узел на Рублёво-Архангельскую линию метро.

КАК ВЫГЛЯДИТ

На станции "Улица Народного Ополчения" появится панно на тему московского народного ополчения 1941 года. Его соберут из копий фотографий, плакатов и кадров кинохроники тех лет. Картинка в серых тонах будет похожа на флорентийскую мозаику.

Пол станции выложат гранитными плитами тёмно-серого цвета. Стены - из алюминиевых панелей. Колонны - из нержавеющей стали. Часть потолка отделают горизонтальной алюминиевой рейкой.

Сейчас станция готова на 74 %. После окончания строительства рядом с ней на площади 32 тысячи квадратных метров появятся пешеходные дорожки, площадки для отдыха из брусчатки и плитки, деревья, газоны, лавочки и фонари.

КАКАЯ ПОЛЬЗА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Западный участок Большой кольцевой линии от станции "Хорошёвская" до станции "Кунцевская":

- ускорит поездки по городу жителей и работников в районах Хорошёво-Мневники, Кунцево, Филёвский парк, Фили-Давыдково, в которых сейчас живет более 530 тысяч человек;

- снизит нагрузку на центральные участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метро;

- разгрузит соседние с подземкой дороги, что, в свою очередь, улучшит экологию в этих районах.

ЧТО ДАЛЬШЕ

До конца этого года в московском метро планируют построить 9,1 километра линий и 3 станции:

- западный участок БКЛ от ст. "Хорошевская" до ст. "Карамышевская" – 5,5 км, 2 станции ("Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская");

- северо-восточный участок БКЛ от ст. "Лефортово" до ст. "Электрозаводская" – 1 км, 1 станция ("Электрозаводская").

Всего в 2020 году в подземке появятся 24,75 километра линий, 9 новых станции и 1 электродепо.