Бабье лето растянется в Москве на весь сентябрь

Первый осенний месяц порадует жителей столицы теплой и сухой погодой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый осенний месяц порадует жителей столицы теплой и сухой погодой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд:

- Сентябрь ожидается теплым. Температура будет около и выше нормы, количество осадков тоже нормальное или даже слегка ниже, - уточнил метеоролог. – В целом, во всей европейской части России погода будет комфортной.

Правда, уже в эту среду в Москву придет небольшое похолодание. С юго-запада к нам близится активный холодный фронт, который принесет с собой ночные дожди и снижение дневной температуры до 18-20 градусов.

В целом же, грядущая осень будет довольно теплой и не слишком дождливой. Сентябрь и октябрь будут теплее нормы, в среднем, на градус. А вот в ноябре средняя температура ожидается в районе -2 градусов – уже на два выше нормы!

- По количеству осадков осень будет вполне обычной, - уверен ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. – По сравнению с летними месяцам их будет даже немного.