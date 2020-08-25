В Москве продлили "коронавирусные" льготы для киосков печати

Газетами и журналами в Москве сегодня торгуют 2079 точек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус за последние месяцы сильно ударил по многим предприятиям. Среди пострадавших во время пандемии оказались и киоски печати. Напомним, газетами и журналами в Москве сегодня торгуют 2079 точек.

Столичные власти ранее одобрили "коронавирусные" льготы для них, как и для многих компаний города. С 1 апреля по 30 июня их освободили от оплаты за торговую деятельность. Теперь правительство Москвы продлевает антикризисную помощь для распространителей печатных СМИ и операторов наружной рекламы. Постановление об этом подписал сегодня, 25 августа, мэр Москвы Сергей Собянин.

Решение касается киосков "Печать", находящихся в оперативном управлении городского казенного предприятия "Мосгорпечать".

ЧЕМ ПОМОГУТ

С 1 июля по 30 сентября 2020 года распространители печатных СМИ смогут воспользоваться:

- уменьшением до 50% платежей за право торговой деятельности за счёт списания обеспечения – по договорам с КП "Мосгорпечать", в качестве обеспечения которых были внесены денежные суммы;

- отсрочкой до 1 июля 2021 года уплаты 50% платежей – по договорам, в качестве обеспечения которых были предоставлены банковские гарантии.

Кроме того, в течение 6 месяцев этого года вместо ранее предложенных 3 месяцев будет действовать рассрочка по оплате действия договоров на право установки рекламных конструкций. Ее оформят зачетом денежных сумм из ранее внесенных обеспечительных платежей (платы за 10-й год действия договоров). Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, сейчас в столице используются 9 962 рекламные конструкции.