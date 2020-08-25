«Главное, ради чего человек живет и работает - это наши дети»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о самом высоком приросте рождаемости среди регионов России

В Московской области отмечают серьезный прирост рождаемости - по этому показателю регион обходит другие субъекты РФ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

- Самое главное, ради чего человек живет и работает - это наши дети. И когда детей становится больше, это всегда огромное счастье, сказал губернатор. - За 6 месяцев 2020 года в Подмосковье появилось на свет почти 39300 малышей - это на 5,5 тысяч больше, чем за первое полугодие 2019 года. Это самый высокий прирост рождаемости в России.

Губернатор отметил, что власти Московской области стремятся сделать все, чтобы живущим в регионе семьям было проще принимать решение о рождении ребенка, а затем - растить его и воспитывать.

- Благодаря президентской программе построена сеть перинатальных центров, чтобы жительницы области могли получить любую, самую современную медицинскую помощь и комфортные условия рядом с домом.

Стоит напомнить, что в Подмосковье по поручению губернатора запущена услуга «Рождение ребенка». Мамочка получает первые документы малыша в первые же несколько суток после родов - их приносят прямо в палату. Кроме того, родителям новорожденных вручают в подарок набор «Я родился в Подмосковье», который включает в себя все, что необходимо в течение первого года жизни ребенка. Либо взамен набора можно получить денежную выплату - 20 тысяч рублей.

- Забота и поддержка много значат, когда семья растет, - отметил Андрей Воробьёв. - Поэтому мы предлагаем всем мамам Подмосковья при рождении малыша подарочный набор с необходимыми вещами или денежную выплату, - подчеркнул Андрей Воробьев. - Важно, что сейчас даже документы на новорожденного можно сразу оформить в роддоме. Эта комплексная услуга пользуется большим спросом. Время, которое родители раньше тратили на визиты в разные инстанции, теперь принадлежит ребенку.

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Любую информацию отрядах в Московской области можно по номеру Единого call-центра «Стань мамой в Подмосковье»: 8 (800) 550-30-03. Звонить можно ежедневно, с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.