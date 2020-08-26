Новое видео о масках от коронавируса: Депздрав Москвы показал заботливых людей

Врачи постоянно напоминают о том, что использование маски в столице пока обязательно для всех Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О пользе масок во время пандемии забывать не стоит. Поэтому чем сто раз об этом говорить, лучше один раз увидеть. Похоже, так рассудили в столичном Депздраве и запустили в соцсетях серию видеороликов о защите от инфекции.

Все помнят яркий сюжет о том, как маска может стать модным аксессуаром.

Теперь на официальной странице Департамента здравоохранения Москвы в Фейсбуке появилось новое видео. Можно быть вежливым, воспитанным, интеллигентным, но главное - не забывать реально заботиться о тех, кто рядом.

"Самое дорогое, но при этом и самое хрупкое, что у нас есть - здоровье. Особенно когда коронавирус по-прежнему опасен. Продолжайте носить маску, думая о себе и окружающих", - призывает Депздрав.

Врачи постоянно напоминают о том, что использование маски в столице пока обязательно для всех. Тем более с приближением осени, когда и без ковида вокруг полно всякой летучей заразы - гриппа, ОРВИ и всего остального.

От вирусов нужно защищаться в транспорте, магазинах, поликлиниках и других общественных местах. Самых ярых "антимасочников" в метро и наземке даже могут оштрафовать на 5 тысяч рублей.