Приезжайте на праздник сыра!

На фестивале российские регионы представят свои лучшие сыры. Фото: Shutterstock

Если бы еще несколько лет назад кто-то сказал, что Подмосковье совсем скоро станет главным российским центром производства сыра, - человеку, скорее всего, никто не поверил бы. Посмеялись. Ну с чего бы? Ну какой еще центр? Есть ведь исторически сырные регионы - Алтай, области Черноземья, Ярославль, Татарстан. Но вот в Московской области в начале - середине 2010-х при поддержке властей грянул новый аграрный бум, начали появляться активные фермеры, запустившие небольшие сыроварни. Затем появились существенные меры региональной поддержки. И вот уже Подмосковье - фактически столица российского сыра.

И неспроста ведь Всероссийский гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проводится именно в Московской области. Начинался он как отраслевая встреча для пары десятков сыроваров-соседей, а теперь сюда едут мастера со всей России.

ВКУСНАЯ СТРАНА

Нынешний фестиваль стартует уже завтра и продлится четыре дня. Место встречи неизменно - деревня Дубровское городского округа Истра.

- «Сыр. Пир. Мир» приобретает федеральный масштаб, - рассказывает вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. - К нам едут сотни фермеров из более чем 40 регионов страны. 700 сортов сыра отечественного производства можно будет продегустировать и забрать домой по самой привлекательной цене. Здесь будут представлены и вина, колбасы, хлеб, молочная продукция, сладости, мед, квас, пиво, сидр, чай, а также ремесленные изделия.

Те, кто хоть раз бывал на этом фестивале, рассказывают, что поездка на «Сыр. Пир. Мир» превращается в настоящее гастрономическое путешествие. Столько всего вкусного вокруг. И все можно попробовать! На территории будет работать огромный фуд-корт. А дети смогут принять участие в мастер-классах или резвиться на батутной площадке.

На фестивале пройдет конкурс «Лучший сыр России», а также здесь определят лучшего сырного сомелье.

О БЕЗОПАСНОСТИ

Разумеется, всех посетителей фестиваля просят соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, а также перемещаться по территории в масках и перчатках.

- Все, кто везет нам свою продукцию, должны иметь справки об отсутствии коронавирусной инфекции, - сообщил организатор фестиваля, сыровар Олег Сирота. - Продавцы будут за прилавками в масках и перчатках. Сами шатры - открытые, проветриваемые. Возле павильонов стоят устройства для дезинфекции рук.

ЗА КАЖДЫМ УСПЕХОМ - ЛЮДИ

Конечно, в центре внимания фестиваля - люди труда, энтузиасты со всей страны и из всех уголков Подмосковья, которые своими руками создают уникальные продукты. Причем, выезжая на зарубежные конкурсы, наши умельцы неизменно возвращаются с призами. Шутка ли - российские фермеры даже во Франции и Италии умудряются становиться чемпионами по самому вкусному сыру. Поэтому «Сыр. Пир. Мир» организовывается в том числе и для поддержки малого и среднего бизнеса. За каждым успешным проектом стоят реальные люди, во многих случаях - семейные истории.

- В своих соцсетях мы обязательно будем показывать их лица и рассказывать их истории, - говорит руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина. - Это мозаика масштаба страны!

Для фермеров на фестивале запланирована большая деловая программа. Сыровары, предприниматели и потенциальные инвесторы будут проводить здесь встречи, обсуждать важные для всей отрасли вопросы, договариваться о сотрудничестве. Начинающим мастерам помогут найти новые рынки сбыта.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Из «Москва-Сити» - к варенью из тыквы

Супруги Кивачицкие из Малых Вязем представят на фестивале продукцию своей семейной компании «Кума Тыква». Это целая линейка вкуснейших варений - миксов с тыквой, несколько видов оригинальных напитков и цукатов.

- Когда-то мой муж работал в издательском бизнесе, а я - в офисе на 45-м этаже «Москва-Сити», - рассказывает Мария Кивачицкая. - Но однажды мне в руки попал старинный рецепт варенья из тыквы. Я начала экспериментировать. И вот результат!

Фермер из Ростовской области Анатолий Степаненко привезет на фестиваль большой ассортимент своей продукции из козьего молока - сыры, йогурты, ряженка, творог.

- Каких-то четыре года назад у меня всего две козы было, - смеется мужчина. - А сегодня у меня на ферме собственный цех переработки.

КОНКРЕТНО

Когда: 27 - 30 августа.

Где: дер. Дубровское, городской округ Истра.

Вход: свободный.

Тем, кто не привык к большому скоплению людей, лучше всего посетить фестиваль в четверг - пятницу, когда ожидаются менее загруженные дни.