Сергей Собянин о пожаре на Кубинке: Жителям предоставим временное жилье

Спасатели прибыли на место через несколько минут, стали эвакуировать людей. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В столице потушили пожар в пятиэтажном доме на улице Кубинка. Местные услышали хлопок, после чего увидели огонь на третьем и четвертом этажах. Спасатели прибыли на место через несколько минут, стали эвакуировать людей. Одна из версий – рванула газовая колонка. Но ее уже опровергли в МЧС.

Следователи говорят только по факту: «Произошел хлопок, повлекший возгорание и частичное обрушение». Проводится доследственная проверка. Сведения о пострадавших уточняют. В больницу обратились три человека, еще два жителя доставлены в тяжелом состоянии.

О пожаре в курсе и мэр города Сергей Собянин. Он сделал уже заявление в своем твиттере о том, что люди получат временное жилье.

- По предварительной информации МЧС, в одной из квартир на втором этаже 5-этажного жилого дома на улице Кубинка произошел хлопок, приведший к возгоранию на третьем и четвертом этажах. Сейчас огонь уже потушен. Эвакуированным жителям будет предоставлено временное жилье, - написал Сергей Собянин.

Мэр города уже принял решение, что после пожара дом №4 на улице Кубинка будет оперативно отремонтирован.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв в пятиэтажке в Москве: волной женщину выбросило из окна, пожар охватил несколько квартир

Причиной пожара могла стать утечка газа, однако последняя проверка нарушения не выявила (подробнее)