В Москве открылась школа без учителей и оценок

Первых учеников здесь примут в октябре 2020 года. В сентябре в школе пройдут дни открытых дверей и ознакомительные встречи

Никаких больше дневников, оценок и учителей! Необычная школа появилась накануне Дня знаний в центре Москвы.

"Креативная индустрия – это, прежде всего, творческие и хорошо образованные люди, - сказал сегодня, 26 августа, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии международной школы креативных технологий TUMO. - Мы видим, что все больше московских школьников планируют связать свою карьеру с работой в этой индустрии, и, разумеется, поддерживаем их планы. Креативные индустрии – разработка ПО и компьютерных игр, кино и анимация, новые медиа, дизайн и другие – являются драйвером развития многих крупных городов мира. И Москва – не исключение. В креативном бизнесе – от дизайна до разработки компьютерных игр – работают более 400 тысяч москвичей".

По его словам, за последние годы в столице создана система творческого и научно-технического образования. Благодаря этому будущие программисты, инженеры, дизайнеры или работники медиа могут еще в школьном возрасте получить знания и практические навыки в своей будущей профессии.

"Еще одним элементом этой экосистемы станет новая международная школа креативных технологий TUMO, которую мы сегодня открываем на Пресне. В добрый путь, ребята!", – пожелал учащимся и команде школы Сергей Собянин.

ЧЕМУ И КАК НАУЧАТ

Первая московская школа TUMO, созданная при поддержке правительства Москвы, находится на Мантулинской улице на Пресне.

Первых учеников здесь примут в октябре 2020 года. В сентябре в школе пройдут дни открытых дверей и ознакомительные встречи.

Подростки в возрасте от 12 до 17 лет узнают о современных цифровых и креативных технологиях и научатся применять их на практике.

Здесь нет учителей и оценок. Дети все делают самостоятельно, выполняя подобранные для них задания. Если есть вопросы, то за советом и поддержкой всегда можно обратиться к коучу (тренеру).

В помощь ученикам - студия звукозаписи, студия робототехники c конструкторами Lego Mindstorms, профессиональная видеотехника, графические станции и планшеты, воркшопы с командной работой и мастер-классы ведущих специалистов и знаменитостей. К школьникам уже приходили актёр Джон Малкович, музыкант Канье Уэст, канцлер ФРГ Ангела Меркель, модель Наталья Водянова, президент Франции Эммануэль Макрон и другие известные люди.

Выпускники школы со своим портфолио реализованных творческих проектов могут поступить в профильный колледж или вуз.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Никакой специальной подготовки и тестирований проходить не нужно.

Бесплатно смогут учиться 100 наиболее талантливых подростков. Для школьников планируют также проводить бесплатные мастер-классы.

Занятия с участием коуча (оффлайн), дистанционно (онлайн) и в комбинированном формате (на русском и английском языках) рассчитаны на срок от 10 месяцев до 2 лет.

На выбор - учебные программы по 8 направлениям:

- программирование;

- графический дизайн;

- робототехника;

- 3D-моделирование;

- разработка компьютерных игр (game development);

- музыка;

- кинопроизводство;

- анимация.

Позже добавятся ещё 6 направлений - веб-разработка, цифровая живопись, фотография, новые медиа, анимированная графика и сторителлинг.

В московской школе TUMO смогут проходить обучение до 2 000 детей в месяц.

ИСТОРИЯ

Международная школа креативных технологий TUMO основана в 2011 году предпринимателями Сэмом и Сильвой Симонян. Штаб-квартира находится в Ереване.

Школы TUMO работают во многих городах Армении (Дилижан, Гюмри и др.), Париже и Бейруте. За эти годы в них прошли обучение более 50 тысяч детей.

В 2016-м учебное заведение возглавило рейтинг самых инновационных школ мира по версии французского журнала We Demain, обойдя AltSchool в Сан-Франциско, Fuji Kindergarten в Токио и Steve Jobs School в Амстердаме.

В планах – открытие школ TUMO в Берлине, Токио, Калифорнии, Нур-Султане, Тиране, Киеве и других городах и регионах мира.