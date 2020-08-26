Москвичи не спешат возвращаться на работу в свои офисы

За базовый период для проведения анализа data scientists Tele2 приняли февраль – период до начала режима самоизоляции и удаленной работы. Среди клиентов оператора специалисты выбрали тех, у кого локации «дом» и «работа» отличались – значит, эти абоненты не работали дистанционно до пандемии. Далее аналитики Tele2 оценили, какое количество людей из этой выборки начали проводить дома более 6 часов с 8:00 до 20:00 в будние дни. В оценке приняли участие все московские клиенты Tele2, а также абоненты оператора в ближайшем Подмосковье – Балашихе, Химках, Мытищах, Красногорске, Люберцах, Одинцове и Долгопрудном. Для объективности анализа уникальные пользователи учитывались в пределах каждого месяца.

Распробовали дистанционную работу и не спешат ехать в офис. Наиболее сознательные клиенты Tele2 начали трудиться из дома еще в марте – в офисы перестали ездить 19% абонентов. В апреле их количество значительно выросло – дома остались 35,4% клиентов. В мае и июне доля сотрудников на удаленной работе уменьшалась в среднем на 8 п. п. в месяц, а в июле снижение замедлилось – клиенты Tele2 не спешили возвращаться в офисы. 15,4% абонентов в июле работали из дома.

Жители Подмосковья уходили на удаленную работу в 2 раза быстрее обитателей центра столицы. Жители близлежащих к Москве городов показали самую впечатляющую динамику: в 3,4 раза увеличилось число тех, кто решил отказаться от поездок в офисы в апреле по сравнению с мартом. Жители центральных районов столицы уходили на дистанционный режим работы не такими быстрыми темпами: в этот же период дома осталось в 1,5 раза больше людей. На протяжении пяти месяцев лидерство по числу сотрудников на «удаленке» за пределами Москвы удерживала Балашиха – там живет пятая часть тех, кто сменил режим работы в подмосковных городах. В центре столицы наибольшее количество клиентов Tele2 работали из дома в Таганском и Пресненском районах. В «общем зачете» среди всех районов Москвы на первом месте оказались юг и юго-восток: районы Южное Бутово, Марьино, Выхино-Жулебино и Люблино.

Интернет-трафик перераспределился из центра в Подмосковье. Объем потребления трафика менялся вслед за количеством клиентов Tele2, работающих дистанционно. В апреле количество скачанных гигабайтов выросло в 1,7 раза по сравнению с мартом. Абсолютный рекорд по потреблению дата-трафика в период дистанционной работы поставили жители Балашихи. За 5 месяцев им понадобилось в 1,4 раза больше быстрого мобильного интернета, чем всем жителям центральных районов столицы. Больше всех разговаривали по телефону жители этого же подмосковного города – за пять месяцев 25 млн минут. Самыми качающими районами Москвы стали Южное Бутово, Марьино и Гольяново. Наименее активно разговаривали и использовали мобильный интернет жители Арбата.

Мужчины работали из дома чаще, чем женщины. Возможностью дистанционной работы воспользовались 54% мужчин и 46% женщин. При этом представители сильного пола оказались чуть моложе: средний возраст мужчин, трудившихся дистанционно, – 36 лет, женщин – 37.