«Переводи деньги или убьём твоих внуков»: В Москве мошенники вымогали у 84-летней старушки 600 тысяч

Теперь обстоятельства произошедшего предстоит выяснить полиции. По данному факту семья написала заявление Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мошенники изобретают всё более изощрённые способы воздействия на своих жертв. Совершенно вопиющий случай произошёл на юго-востоке столицы пару дней назад. Вечером в квартире 84-летней Галины Степановны (имя изменено) раздался телефонный звонок.

В трубке зазвучал угрожающий мужской голос, человек уверенно назвал адрес пенсионерки, её полные данные и точную сумму на сберкнижке в банке. Мужчина знал о пожилой женщине пугающие детали, например и то, что её внуки находятся на Кольском полуострове, а сама женщина живёт одна. И без того встревоженную женщину ещё сильнее напугали обещания расправиться с её внуками, если она не выполнит требования бандитов. По словам звонившего, она должна была как можно скорее перевести свои сбережения им, иначе наступили бы страшные для её семьи последствия.

Галина Степановна была готова на всё и стала собираться в банк. Но вскоре раздался ещё один звонок, теперь другой голос в трубке представился сотрудником полиции. Мужчина вежливо спросил, не звонили ли пенсионерке бандиты-вымогатели. Женщина ответила утвердительно и всё рассказала. Сотрудник полиции по телефону объяснил, что он с коллегами давно охотится за этой бандой и им нужна помощь женщины, чтобы наконец задержать преступников. Для этого необходимо снять деньги со счёта и передать их бандитам, а во время передачи полицейские смогут взять их с поличным.

Все эти звонки сильно напугали и дезориентировали 84-летнюю женщину, она позвонила родным, узнать всё ли у них в порядке, а вдруг бандиты уже до них добрались. От этого звонка родственники насторожились, сын пенсионерки Михаил (имя изменено) догадался, что его пожилую маму взяли в оборот мошенники. Но самостоятельно приехать к ней он не мог, так как был не в городе и стал искать, кто бы сейчас мог помочь и успокоить старушку.

— Она рассказывала, что успела добежать до магазина, я попросил её оставаться там, но ей на телефон продолжали поступать звонки от мужчины, он говорил, что за ней следят, видят где она стоит, описывал, что на ней надето и какая сумка у неё в руках. Психологически давили очень сильно, — рассказал Михаил kp.ru

К счастью, родственникам удалось опередить мошенников и перехватить бабушку до того, как она смогла бы откупиться от псевдо-бандитов. Один из внуков приехал к бабушке и отвёл её домой. Женщину удалось успокоить, а деньги остались на счету.

— Самый большой вопрос у меня, откуда эти люди знали данные и точную сумму на счёте. Похоже, что утечка информации из банка, хотя в банке утверждают, что у них такого не бывает, — возмущается сын пенсионерки.

Теперь обстоятельства произошедшего предстоит выяснить полиции. По данному факту семья написала заявление.