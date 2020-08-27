«Витязь» открыл счёт победам на пляже

«Витязь» заносит очередную попытку в зону соперника

Прошедший в новом Центре пляжных видов спорта «Воробьёвы горы» розыгрыш Кубка России по пляжному регби завершился неожиданно – в финале турнира один из его главных фаворитов – казанская «Энергия» – со счётом 4:1 был побеждён клубом «Витязь» из Перми. Эта победа стала первым в истории развития регби в столице Прикамья случаем выигрыша какого-либо всероссийского турнира.

Примечательно, что регбисты-«пляжники» из Перми под руководством тренера Ислама Гарифуллина и капитана команды Всеволода Гусева в нынешнем розыгрыше Кубка России стали сильнейшими из 10 клубов, представлявших пляжное регби со всей страны, от Калининграда до Урала, и от Новгорода до Дагестана.

Кубок России – первая победа пермских регбистов

Лавры победителей со спортивным коллективом «Витязя» по праву разделяет и спонсор команды – Минерально-химическая компания «ЕвроХим». Благодаря ей команда обеспечена всем необходимым для тренировок и участия во всероссийских соревнованиях, игроки и тренеры получают материальную поддержку, идёт работа с регбийными секциями в школах Перми. Один из ведущих мировых производителей удобрений уже не первый год активно сотрудничает с Федерацией регби России и реализует программу по поддержке и развитию данного вида спорта, в том числе и детско-юношеского, в различных российских регионах. Например, благодаря поддержке «ЕвроХима» и Федерации регби в городе Невинномысск Ставропольского края всего за 2 года созданы инфраструктура детского регби и 8 регбийных секций, в которых занимаются около 100 детей. Таким образом Невинномысск становится центром молодёжного регбийного движения на Юге России.

Ну, а пермских регбистов уже совсем скоро ждёт новое испытание – 4 сентября они примут участие в розыгрыше Кубка губернатора Пермского края. Несомненно, что на родном стадионе «витязи» постараются выступить не менее достойно, чем на столичном песке.