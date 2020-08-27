Не носят маски и перчатки: магазины и кафе Москвы оштрафовали на 650 млн рублей

Заведения общепита и предприятия торговли штрафуют. Уже выписали порядка 11 тысяч предписаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице пока не отменяли масочно-перчаточный режим, как могло показаться. Контроль со стороны властей города есть. Заведения общепита и предприятия торговли штрафуют. Уже выписали порядка 11 тысяч предписаний на общую сумму 650 млн рублей. Об этом журналистам 27 августа сказал руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

- На сегодняшний день уже было проверено порядка 49 тысяч предприятий, оштрафованы из них порядка 11 тысяч. На общую сумму 650 млн рублей. Совместно с Роспотребнадзором и прокуратурой города Москвы более 30 предприятий было закрыто - деятельность их была приостановлена за несоблюдение масочного режима и других требований, - сказал Немерюк.

Проверку предприятий проводят сразу несколько представителей контролирующих органов: сотрудники Роспотребнадзора, Департамента торговли и услуг, полиции. И, если сами работники кафе и магазинов выполняют требования и рекомендации Роспотребнадзора, то посетители не всегда ответственно к этому относятся (таких около 24%). По словам Алексея Немерюка, иногда возникают конфликты между продавцами и покупателями, тогда и вызывают полицию. В Департаменте торговли и услуг объясняют, что кассир-продавец имеет право отказать покупателю в обслуживании, если те без маски и перчаток.

Власти города и сами видят, что количество выявленных заболевших коронавирусом в Москве снизилось, но пока "праздновать победу" рано. Поэтому и сохраняется жесткое требование по необходимости средств индивидуальной защиты в общественных пространствах.

Важно

В Москве действует указ мэра от 12 мая, согласно которому все посетители магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания, торговых центров в обязательном порядке должны носить маски и перчатки.

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