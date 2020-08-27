Кинопарк для съёмок в Новой Москве: Батальные сцены, сказочный терем и городские пейзажи

Мэр открыл единый складской комплекс для хранения декораций и реквизита московских театров, а также фондов городских музеев. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Кино любят все! Профессиональный праздник кинематографистов и тех, кто без ума от синема – День российского кино - отмечается сегодня, 27 августа. С поздравлениями к деятелям искусства сегодня пришёл мэр Москвы Сергей Собянин.

Встреча началась с подарка. Мэр открыл единый складской комплекс для хранения декораций и реквизита московских театров, а также фондов городских музеев. Участок для гигантского хранилища площадью 34 гектара находится на Калужском шоссе около деревни Юрово.

"О создании единого склада реквизита для московских театров мечтал еще Константин Сергеевич Станиславский, - сказал Собянин. - Действительно, это будет важнейший инфраструктурный объект театральной Москвы. Во-первых, мы освобождаем драгоценные площади в самих театрах. Во-вторых, это экономит средства театров на аренду коммерческих складов. В-третьих, появляется возможность наладить обмен декорациями и реквизитом, а это – ускорит и сделает дешевле постановку новых спектаклей".

По его словам, единый склад поможет и городским музеям. В запасниках выставочных залов освободится много места для новых экспозиций и научной работы.

Сегодня на встрече с ведущими московскими режиссёрами, продюсерами и директорами киностудий, среди которых были Федор Бондарчук, Валерий Тодоровский и другие, мэр Сергей Собянин обсудил создание КиноПарка – единой площадки для натурных съемок фильмов под открытым небом. В итоге выбрали для него окончательное место - около деревни Юрово в Новой Москве. То есть рядом с открывшимися складами для декораций.

"В ближайшее время предоставим новый московский КиноПарк в распоряжение деятелей кино, - сказал Собянин. - Вы сможете построить здесь любые декорации и другие необходимые для съемок объекты и реализовать ваши творческие идеи".

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

На постоянном полигоне КиноПарка можно построить и снять что угодно - батальную сцену, сказочный терем или даже обычный городской пейзаж. Обычно съемочной группе приходится долго искать площадку, подходящую для временных декораций в натуральную величину. Еще и сносить потом всю красоту, на которую потратили кучу денег.

Теперь условия идеальные - хранилище под боком, огромный участок для съёмок в 159 гектаров, шикарные виды, удобные подъездные дороги и в кадр не лезут современные жилые дома. Построенные декорации можно будет с минимальными доработками использовать в съемках нескольких художественных фильмов.

ЧТО БУДЕТ В ХРАНИЛИЩЕ

В 5 современных складских корпусах общей площадью 44,2 тысячи квадратных метров можно безопасно хранить практически любые предметы театрального реквизита и музейных артефактов.

Своё оборудование, декорации и реквизит сюда привезут 26 московских театров. Среди них - Театр оперетты, "Геликон-опера", МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, "Школа современной пьесы", "Уголок дедушки Дурова", Театр Олега Табакова, Et Cetera п/р А. Калягина.

До конца этого года в это хранилище переедут запасники:

- Музейного объединения "Музей Москвы", включая коллекцию автомобилей, предметы крестьянского быта и фонд "Археология";

- Мультимедиа Арт Музея, включая образцы современного искусства, коллекцию фоторепродукций и выставочное оборудование.

Рядом разместят ремонтные мастерские и хозблок. Здесь же устроят открытую площадку на 400 контейнеров для временного хранения "мобильного" театрального реквизита, например, для гастролей.