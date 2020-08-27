«ЕвроХим» получил награду Президента в свой день рождения

27 августа сопредседатель Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта Алексей Комиссаров вручил Минерально-химической компании «ЕвроХим» Почётную грамоту за подписью Президента России Владимира Путина. «ЕвроХим» удостоен этой высокой награды в день, когда компании исполнилось 19 лет. Президент страны отметил бескорыстный вклад «ЕвроХима» в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время эпидемии коронавируса. В компании «ЕвроХим» с первых дней распространения заболевания был создан оперативный штаб, который взял на себя функции координатора и организатора проведения благотворительных добровольческих акций в регионах, где расположены предприятия компании, от Заполярья до Северного Кавказа, Урала и Поволжья.

Штаб «ЕвроХима» постоянно тесно взаимодействует с руководителями региональных и муниципальных властей, а также с отделениями Общероссийского Народного Фронта в регионах, что позволяет принимать оперативные решения об оказании помощи именно тем, кто в ней нуждается в данный момент, и именно в том объёме, который необходим.

Благотолврительные акции волонтёры «ЕвроХима» осуществляют вместе с активистами ОНФ.

За месяцы противодействия эпидемии коронавируса в различные города страны по запросу местных властей, медицинских, образовательных, жилищно-коммунальных учреждений компания «ЕвроХим» предоставила самые различные средства, необходимые для борьбы с распространением заболевания: специальные автомобили и установки для дезинфекции улиц и городских территорий, медицинские приборы и оборудование, средства индивидуальной защиты для медицинских работников, пенсионеров и ветеранов, дезинфицирующие вещества, эффективно убивающие вирус. Компания и сейчас продолжает оказывать поддержку тем городам и регионам, где ситуация с заболеваемостью остаётся неблагоприятной.

В мае 2020 года Общественная палата России признала деятельность компании «ЕвроХим» по борьбе с эпидемией коронавируса одной из лучших социальных практик в стране.