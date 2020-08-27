Девушка на волке и Ноев ковчег: в «Зарядье» появились необычные скульптуры

«Ноев ковчег» разместили в Ледяной пещере. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парк «Зарядье» умеет удивлять. Недавно в Ледяной пещере появился «Ноев ковчег», а сегодня пятиметровая скульптура волка, на котором едет девушка.

- Арт-объекты номинированы на I Московскую Арт Премию. В ближайшее время презентуем около 50 работ. Все они будут появляться в выставочных пространствах парка, а также в ландшафтных зонах, - объяснили в пресс-службе парка «Зарядья».

Хранитель

Возле павильона «Заповедное посольство» появилась пятиметровая скульптура волка, на которой едет девушка. Именно волк. Не лошадь, и не собака, как может показаться обывателям. Это первая уличная скульптура художника Дмитрия Аске.

- Известно, что волка невозможно приручить. А работа «Хранитель» - это рассказ о чуде партнерства между стихией и разумом, - говорит автор.

Известно, что волка невозможно приручить, а работа «Хранитель» доказывает, что можно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одна из ярких работ Дмитрия Аске – панно «Счастливый билет» на Ленинградском вокзале. Проект посвящен 10-летию со дня запуска электропоезда «Сапсан», который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом.

Световая природа женщины

Вместо картин – стерео-лайт-панели. Работу художника Константина Худякова можно увидеть в Подземном музее парка «Зарядье», где до 6 сентября проходит выставка автора. Он один из первых в России соединил искусство и цифровые технологии.

- Это уникальная технология и в мире ее пока никто не освоил, - говорит Константин Худяков.

Работа «Световая природа женщины» о красоте и душе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работы показывают красоту женщины, ее душу. Они наполнены пространственными, световыми и объемными эффектами. Работы «Световая природа женщины» - одновременно оружие против засилья в мультимедийном пространстве непрофессионализма и непредсказуемая вседозволенность, переходящая в вопиющую пошлость. Сложное и красивое искусство.

Работа «Световая природа женщины» наполнена световыми и объемными эффектами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такого рода работу Худякова москвичи могли видеть на станции метро «Фонвизинская» - стериопанели со сценами из комедии «Недоросли».

Протосимфония

Инсталляция посвящена композитору Сергею Прокофьеву. Сразу это, конечно, считать невозможно. На вид – деревянный сруб, на котором столб сосны и сверху еще светящиеся элементы. Но звучит марш из оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Звучит не в привычной мелодике, автор Алексей Дьяков сделал так, чтобы марш был в виде звуков рубящих топоров. Увидеть и услышать работу можно в павильоне «Заповедное посольство».

Протосимфония - инсталляция посвящена композитору Сергею Прокофьеву. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Музыка рождается из земли, а уходит в небо, - говорит автор. - Мелодии выходят из музыкальных инструментов, которые сами по себе являются произведениями искусства.

Мастер объясняет свою работу тем, что скрипку изготавливают из дерева. Красивые черты она приобретает в руках создателя. И уже что-то светлое и красивое получается, когда музыкант берет в руки скрипку – льется мелодия.

- Все три части есть в инсталляции. И свет как раз символизирует музыку, неуловимые волны и вибрации, которые благотворно влияют на слушателей, — говорит Алексей Дьяков.

Ноев ковчег

Деревянная скульптура в Ледяной пещере однозначно привлекает внимание. Но история ее создания – еще интереснее. Выполнена композиция из деталей луковичного купола. Художник Максим Харлов случайно оказался при ремонте одного из московских храмов. Ненужные детали он забрал и превратил в композицию «Ноев ковчег» (часть проекта «После иконы»).

Ранее работу москвичи могли увидеть в Третьяковской галерее и в Культурном центре ЗИЛ.

- Ковчег разместили на платформе, покрытой инеем и льдом. Это очень символично. Современное искусство нуждается в таких пространствах, - говорит Максим Харлов.

Жатва

Арт-объекты представляют собой космические слепки. Это работа Валентина Коржова в рамках выставочного проекта «Бытие и Время».

Арт-объект «Жатва» позволяет задуматься о времени и бытии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Время нельзя победить, но его можно понять посредством исследования бытия, - говорит автор.

Фотографические снимки галактических скоплений, туманностей принимают скульптурное обличье. А помещая такие работы в повседневную реальность – меняет сознание, позволяет задуматься о времени и бытии.

Гимны Московии

Мини-фильм о Москве, которую все желающие смогут увидеть в непривычном виде, создал художник Дмитрий Венков. В его видеоработе Москва вверх ногами. Коптер снимает все в непривычном виде – архитектура будто парит в небе. Была специально подобрана такая погода, когда появлялись перистые облака. В архитектуре можно видеть смену эпох: сталинская – помпезная и триумфальная, брежневская – утопический пафос, современная – реминисценция прошлых стилей, эклектика. Посмотреть фильм можно в холле Медиацентра.

Фильм «Гимны Московии» покажет столицу вверх ногами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Откуда в названии слово «Московия»? Я думал о текущем положении Москвы, как такого огромного, но немножко отдельного организма внутри России. Это название я выбрал отчасти для того, чтобы подчеркнуть планетарную обособленность столицы по отношению к остальной России, - говорит Дмитрий Венков.

О премии

Такой премии еще не было. Она первая. Принять участие в I Московской Арт Премии смогли художники, музыканты, писатели, деятели театрального искусства и киноиндустрии. Важно, чтобы работа была сделана в Москве, о Москве или руками московского автора. Принимались арт-объекты, которые были созданы за последние три года. Всего их около 800, из них около 50 работ покажут в парке «Зарядье». Итоги будут озвучены в ноябре 2020 года.

Какие номинации?

- архитектура и изобразительное искусство,

- театр,

- музыка,

- литература,

- кино.