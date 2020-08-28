Собянин: "В ближайшие шесть месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус"

Мэр столицы Сергей Собянин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К весне 2021 года Москва отпразднует победу над коронавирусом. Такое заявление сделал в пятнциу, 28 августа, мэр столицы Сергей Собянин.

"Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус, - сказал Собянин в своём выступлении на городском открытом августовском педагогическом совете. - Над этим работают российские, московские и мировые ученые. Создается эффективная вакцина, медикаменты, медицинские технологии, - все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина. Думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги".

Напомним, ранее Сергей Собянин объявил о старте в Москве пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19. Столичные власти проведут их вместе со специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которые разработали препарат, при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. В эксперименте смогут участвовать желающие москвичи старше 18 лет и не болевшие ковидом. Заявку можно оформить в специальном разделе на сайте мэра Москвы.