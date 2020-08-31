«Слата» запустила обновленный интернет-магазин

Фото: ООО Маяк

Торговая сеть «Слата» в период самоизоляции получила мощный стимул к развитию онлайн-торговли. В кратчайшие сроки работа интернет-магазина, который ранее обслуживал только иркутян, была налажена в Ангарске, Братске и Шелехове. Таким образом, онлайн-покупки в «Слате» стали доступны жителям четырех городов Иркутской области.

В это же время разрабатывалась и концепция ремоделинга системы онлайн-торговли. Обновленный интернет-магазин сменил адрес на supermarket.online и в течение осени выстроит работу по типу marketplace. Также «Слата» представит удобное мобильное приложение, которое изменит логику интернет-заказов.

- В апреле мы работали в условиях ажиотажного спроса, - рассказала директор интернет-магазина «Слата» Людмила Майдурова. - Выявив проблемы, мы сразу приступили к разработке новой концепции сайта. Мы запустили обновленный интернет-магазин с удобной навигацией supermarket.online, где представлено большее количество брендов и расширенный на 60% ассортимент товаров. Что касается мобильного приложения, то аналогов ему на данный момент нет. Для удобства покупателей мы решили реализовать идею чистого поиска, больше похожего на Google. Систему разработал IT-департамент торговой сети «Слата». В ближайшие месяцы мы планируем создать удобный электронный торговый центр по типу marketplace, где будут представлены различные категории товаров.

Кстати, улучшить работу интернет-магазина позволит новый darkstore, который «Слата» запускает 1 сентября. Он открывается на Рабочего Штаба, 27. Darkstore оснащен новой автоматизированной системой отслеживания товаров и их сроков годности.

- У нас появилась возможность открыть darkstore площадью 500 квадратных метров, без складских помещений, с грамотной маршрутизацией и автоматизацией, - отметил руководитель IT-департамента Константин Хлебас. - Новая система позволяет отслеживать сроки годности продуктов и делает невозможным доставку клиентам просроченных товаров - при обработке заявки она просто не позволит сборщику положить в корзину продукт с подходящим к концу сроком годности. Стоит также отметить, что заказы обрабатываются и доставляются в считанные часы, а отслеживать их статус можно с помощью чат-бота в Telegram-канале @SlataShop_Bot».