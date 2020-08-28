Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Аферист, который выдавал себя за эксперта Третьяковки, заработал на поддельных картинах 60 млн рублей

Получив деньги под залог картин известных русских художников, он переставал выходить на связь
Александр РогозаАлександр РогозаАлександрРогоза
КомментироватьОставить комментарий
Мужчине по статье «мошенничество в особо крупном размере» светит до 10 лет колонии

Мужчине по статье «мошенничество в особо крупном размере» светит до 10 лет колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве будут судить ушлого 29-летнего мужчину, который заработал целое состояние на фальшивых картинах. Аферист в течение нескольких лет представлялся богатым знакомым сотрудником Третьяковской галереи.

ПОД ЗАЛОГ ШЕДЕВРОВ

Так, в 2016 году товарищ попросил своего знакомого предпринимателя одолжить ему крупную сумму денег. Под залог. В качестве залога предложил несколько картин русских художников - «Натюрморт с букетом пионов» Бориса Кустодиева, «Пространственно-силовое построение» Любови Поповой, «Натюрморт с сиренью» Виктора Борисова-Мусатова и «Еврейскую Венеру» Михаила Ларионова. Имена громкие! С Кустодиевым даже далеким от искусства людям все ясно. Попова и Ларионов - звезды русского авангарда. Десятки портретов и пейзажей кисти Борисова-Мусатова выставлены в Третьяковке и Русском музее.

- Мошенник убедил своего знакомого, что рыночная стоимость этих картин в разы больше суммы займа и он ничем не рискует, - сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах.

- Гражданин перечислил ему около 50 миллионов рублей. Однако подозреваемый в последующем обязательства по возврату денег не выполнил и перестал выходить на связь, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Спустя несколько месяцев «сотрудник Третьяковской галереи» провернул такую же схему с одним из своих знакомых в Подмосковье. Там, правда, он довольствовался суммой поменьше - 10 миллионов.

Спустя несколько месяцев уставшие ждать расчета по долгам кредиторы отправились к экспертам, чтобы узнать реальную рыночную стоимость картин. А те оказались подделками!

Фальшивого искусствоведа задержали спустя несколько недель. А расследование растянулось на два с лишним года. И вот материалы дела переданы в Савеловский суд Москвы. Мужчине по статье «мошенничество в особо крупном размере» светит до 10 лет колонии.

АВАНГАРД ПОДДЕЛЫВАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

- Художники, под «картины» которых этот мужчина брал деньги - действительно первые имена, их подлинники очень востребованы на рынке, - говорит юрист по сделкам в сфере искусства Никита Семенов, бывший следователь московского ГУВД, который занимался расследованиями преступлений с предметами живописи. - Другой момент, что человек, разбирающийся в живописи, никогда не дал бы деньги под залог их полотен без серьезной экспертизы. Например, русский авангард - самое подделываемое направление. Этому есть несколько причин. Во-первых, беспредметную композицию, где изображены, например, несколько геометрических фигур, легче подделать, чем портрет или пейзаж. Во-вторых, это единственный жанр русского искусства, востребованный сейчас на Западе. Причем, за некоторые работы платят астрономические суммы. В-третьих, серьезных экспертов по русскому авангарду практически нет. Поэтому его активно подделывают и на Западе, и у нас.

- Насколько распространена схема, когда мошенник берет большие деньги в залог поддельных картин?

- Есть несколько схем. Например, в моей практике была история, в которой был замешан еще и реальный эксперт. Человек продает предмет искусства. Появляется дилер, который якобы представляет интересы клиента, желающего его приобрести. Но перед сделкой он вполне резонно просит отдать этот предмет на комиссию - чтобы эксперт подтвердил ее подлинность. Это обычная история. Картины и другие предметы искусства отдаются под расписку. Но если сам дилер – человек без репутации, никому не известный, ему картину, конечно, никто не даст. Поэтому этот «дилер» предложил в качестве залога другой предмет, более ценный. Его подлинность была подтверждена по телефону известным продавцу экспертом - на словах… Но та история до суда не дошла, стороны урегулировали конфликт в досудебном порядке.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

Рекомендуемые