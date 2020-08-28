Аферист, который выдавал себя за эксперта Третьяковки, заработал на поддельных картинах 60 млн рублей

Мужчине по статье «мошенничество в особо крупном размере» светит до 10 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве будут судить ушлого 29-летнего мужчину, который заработал целое состояние на фальшивых картинах. Аферист в течение нескольких лет представлялся богатым знакомым сотрудником Третьяковской галереи.

ПОД ЗАЛОГ ШЕДЕВРОВ

Так, в 2016 году товарищ попросил своего знакомого предпринимателя одолжить ему крупную сумму денег. Под залог. В качестве залога предложил несколько картин русских художников - «Натюрморт с букетом пионов» Бориса Кустодиева, «Пространственно-силовое построение» Любови Поповой, «Натюрморт с сиренью» Виктора Борисова-Мусатова и «Еврейскую Венеру» Михаила Ларионова. Имена громкие! С Кустодиевым даже далеким от искусства людям все ясно. Попова и Ларионов - звезды русского авангарда. Десятки портретов и пейзажей кисти Борисова-Мусатова выставлены в Третьяковке и Русском музее.

- Мошенник убедил своего знакомого, что рыночная стоимость этих картин в разы больше суммы займа и он ничем не рискует, - сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах.

- Гражданин перечислил ему около 50 миллионов рублей. Однако подозреваемый в последующем обязательства по возврату денег не выполнил и перестал выходить на связь, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Спустя несколько месяцев «сотрудник Третьяковской галереи» провернул такую же схему с одним из своих знакомых в Подмосковье. Там, правда, он довольствовался суммой поменьше - 10 миллионов.

Спустя несколько месяцев уставшие ждать расчета по долгам кредиторы отправились к экспертам, чтобы узнать реальную рыночную стоимость картин. А те оказались подделками!

Фальшивого искусствоведа задержали спустя несколько недель. А расследование растянулось на два с лишним года. И вот материалы дела переданы в Савеловский суд Москвы. Мужчине по статье «мошенничество в особо крупном размере» светит до 10 лет колонии.

АВАНГАРД ПОДДЕЛЫВАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

- Художники, под «картины» которых этот мужчина брал деньги - действительно первые имена, их подлинники очень востребованы на рынке, - говорит юрист по сделкам в сфере искусства Никита Семенов, бывший следователь московского ГУВД, который занимался расследованиями преступлений с предметами живописи. - Другой момент, что человек, разбирающийся в живописи, никогда не дал бы деньги под залог их полотен без серьезной экспертизы. Например, русский авангард - самое подделываемое направление. Этому есть несколько причин. Во-первых, беспредметную композицию, где изображены, например, несколько геометрических фигур, легче подделать, чем портрет или пейзаж. Во-вторых, это единственный жанр русского искусства, востребованный сейчас на Западе. Причем, за некоторые работы платят астрономические суммы. В-третьих, серьезных экспертов по русскому авангарду практически нет. Поэтому его активно подделывают и на Западе, и у нас.

- Насколько распространена схема, когда мошенник берет большие деньги в залог поддельных картин?

- Есть несколько схем. Например, в моей практике была история, в которой был замешан еще и реальный эксперт. Человек продает предмет искусства. Появляется дилер, который якобы представляет интересы клиента, желающего его приобрести. Но перед сделкой он вполне резонно просит отдать этот предмет на комиссию - чтобы эксперт подтвердил ее подлинность. Это обычная история. Картины и другие предметы искусства отдаются под расписку. Но если сам дилер – человек без репутации, никому не известный, ему картину, конечно, никто не даст. Поэтому этот «дилер» предложил в качестве залога другой предмет, более ценный. Его подлинность была подтверждена по телефону известным продавцу экспертом - на словах… Но та история до суда не дошла, стороны урегулировали конфликт в досудебном порядке.