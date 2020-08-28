В последние выходные лета Москву промоют с шампунем

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эту субботу, 29 августа, дорогам и тротуарам по всей Москве устроят большую чистку. Город тщательно промоют со специальным шампунем.

«В порядок приведём асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также соседние с ними парковки, тротуары, общественные пространства, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Шампунь удалит мазутные, масляные пятна, следы шин и другие загрязнения».

По его словам, комплексные бригады вручную помоют там, где не проедет уборочная техника. Специальное средство для чистки дорог совершенно безопасно. Глава Комплекса городского хозяйства добавил, что оно полностью разлагается в почве и в нем нет кислот и щелочей. Обычно этим же шампунем моют железнодорожные вагоны, поезда метро, самолеты, фасады зданий и автомобили в сервисах. Так что, если увидите на асфальте шапки белой пены, не пугайтесь - это всего лишь шампунь! Зато можно запилить в соцсетях красивую фоточку или видео.