Сергей Собянин о Дне города: Мы не будем проводить фейерверки, крупные концерты и перекрывать Тверскую

Мэр столицы Сергей Собянин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московские школы готовы работать по новым правилам, результаты ЕГЭ не стали хуже и о том, как Москва готовится ко Дню городу, в эфире канала «Россия 1» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Учеба не в режиме онлайн

- Эпидемия еще не закончилась, мы фиксируем каждый день сотни заболевших. Это, конечно, будет сказываться на работу школ. Представляю огромное волнение родителей, которые отправляют ребенка в классы, в которых по 20-30 детей учится, большие коллективы. Надеюсь, что мы сможем сохранить основной объем обучения, уже не в режиме онлайн.

ЕГЭ сдали не хуже

- Проходили дистанционные занятия в период самоизоляции. Работали учителя. По результатам ЕГЭ могу сказать, что ребята закончили школы не хуже, чем в предыдущие годы. Знания формируются не за последние месяцы, а за все время обучения.

Новые школы и детские сады

- В Москве эту проблему (нехватка мест в школах и детских садах) мы решили давно. В детских садах мы переходим на меньший возраст, начинали от трех лет, стали принимать теперь до 2,5 лет. Например, на набережной Шагала жилые районы еще полностью не заселены, а школа уже введена. Это дает гарантию, что дети пойдут в школу 1 сентября.

Метро строят круглосуточно

- Метро строится практически круглосуточно. Все основные стройки продолжают работать. Создание Большого метрокольца, линии радиальных направлений, проектируются линии в Коммунарку, в Бирюлево, Рублево-Архангельское.

Проект МЦД-3

- Все вылетные магистрали, развязки, Северо-Восточная хорда, Юго-восточная хорда, Южная рокада – все находится в стройке и в ближайшее время будут вводиться. Откроются новые выделенные магистрали на Ярославском направлении, работаем над Киевским направление – над расширением и ускорением движения. Работаем над созданием направления МЦД-3.

Как отметят День города

- Мы не будем проводить фейерверки, крупные концерты, перекрывать Тверскую. Праздник будет такой спокойный, домашний. Он будет в парках, скверах, на фестивальных площадках. Сейчас праздник заключается в том, что город вышел из тяжелой ситуации. Все предприятия работают, город нормально функционирует.