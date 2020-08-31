Сыр - как двигатель экономики и туризма

Андрей Воробьёв (слева) обсудил с участниками фестиваля развитие фермерства. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

Борис Глинников из Подольска припарковал свою машину на огромном парковочном поле. Только полдень, но стоянка Всероссийского гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир» очень быстро заполняется. Гостей, приехавших в деревню Дубровское под Истрой, - тысячи.

- Мы с женой и двумя детьми бываем здесь уже третий год, - рассказывает Глинников. - Это и праздник, и огромная ярмарка, на которой можно попробовать что-то этакое и выбрать для себя новый сорт сыра. Нравится, что здесь все на позитиве, а у фермеров всегда можно в подробностях расспросить, как это делается, из чего.

РЕКОРДЫ ФЕСТИВАЛЯ

Под большими шатрами на прилавках выложены сотни видов сыра. Глаза разбегаются от изобилия. Сорта твердые, мягкие, с плесенью, козьи, кавказские, голубые с плесенью, редкие британские… Одно перечисление займет добрые полчаса.

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир», который в этом году растянулся на четыре дня, уже стал главным сырным фестивалем России и бьет собственные рекорды. Более 300 участников из 44 регионов страны привезли сюда более 700 сортов сыра, вина, сидр, хлеб, колбасы, мед, чай и много чего еще.

- Фестиваль - такой совместный праздник продавца и покупателя, рассказывает вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова. Для Правительства области главная цель - помочь производителю. Особенно это важно для небольших предприятий, у которых нет площадки сбыта. Многие на нашей ярмарке продают за 4 дня всю привезенную продукцию, потом инвестируют выручку в дальнейшее производство. Благодаря поддержке Губернатора «Сыр. Пир. Мир» позволяет фермерам развиваться и пережить это сложное время, вызванное пандемией.

Масштабы фестиваля отметила руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина: «В Подмосковье встретились фермеры со всей России, это очень важно и для развития всего фермерского сообщества, и для развития туризма, как нашего региона, так и всей страны в целом. Надеемся, что в будущем фестиваль станет международным!»

- На первом фестивале у нас было около двадцати фермеров и сыроваров, - вспоминает известный сыровар Олег Сирота. - И потом, при поддержке Правительства Московской области, мы начали расти. В этом году мы получили более тысячи заявок на участие из разных регионов. Но вместить такое количество производителей мы просто не смогли бы. Надеюсь, в следующем году еще вырастем.

В этом году на конкурс было представлено свыше 700 образцов сыра от 170 производителей. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

УНИКАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Праздник продавца и покупателя - это не только непосредственно про торговлю. «Сыр. Пир. Мир» - это еще и мощная площадка для поддержки производителей сыра, фермеров, малого бизнеса.

Напомним, за последние годы Московская область впервые в своей истории вышла на второе место среди российских регионов по производству сыра. (На первом месте Алтай.) Из года в год общий объем выпускаемой здесь продукции увеличивается, растет и число сыроварен - в том числе семейных производств с небольшим фермерским хозяйством. В первую очередь это происходит благодаря уникальным мерам помощи со стороны области.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, из всех российских регионов только в Подмосковье даются гранты на поддержку производителей сыра. На эти деньги строятся и модернизируются сыроварни, приобретается специальное оборудование.

В первый день на фестивале прошел большой круглый стол по мерам поддержки сельского хозяйства. В нем приняли участие сами производители, представители власти, торговых сетей, потенциальные инвесторы.

Сыровар из Истры Альберт Серов рассказывает, что благодаря мерам, введенным Губернатором Андреем Воробьёвым, его предприятие сумело без лишней волокиты получить в аренду 50 га земли.

- Мы строим большую сыроварню. Сейчас у нас более 25 коров, работаем на своем молоке. Планируем начать стройку большой фермы. В областном Министерстве сельского хозяйства наших фермеров ведут, прям как детей малых, - улыбается фермер.

Сыроварня Андрея Блажко из Чехова за последние два года получила грант на развитие своего производства, субсидии на покупку оборудования (область вернула часть затрат).

- В Московской области такая мощная поддержка! В свое время это стало главной причиной переезда нашей компании из Москвы в Подмосковье, - говорит Блажко.

ТУРИСТ ЕДЕТ ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Не секрет, что экологический и гастротуризм с каждым годом набирает обороты. Городские жители с семьями в выходные посещают интересные фермы, где можно отведать и купить домашних продуктов, посмотреть на животных. Да что там говорить - для многих подмосковных фермеров туризм уже давно стал очень важной строкой бюджета.

О развитии такого формата путешествий говорили на конференции «Туризм как экономика впечатлений».

Известный в прошлом хоккеист, а ныне депутат Госдумы и посол доброй воли Всемирной туристской организации Вячеслав Фетисов рассказал, что в последние годы Московская область совершила большой рывок по привлечению туристов - в том числе и через подобные фестивали.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Мы продолжим максимально поддерживать сыроваров и фермеров»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в первый день фестиваля «Сыр. Пир. Мир» обсудил с фермерами и сыроварами развитие их бизнеса и меры помощи.

- Для нас очень важно, чтобы особенно на удаленных территориях Московской области развивалось фермерство, - сказал Андрей Воробьёв. - Наша задача - реализовывать разные формы поддержки. Это и гранты, и субсидии, и содействие с выходом на торговые сети. Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» развивается, в этом году приехали участники из более 40 регионов. Было бы больше, но есть ряд санитарно-эпидемиологических ограничений. Мы продолжим максимально поддерживать сыроваров и фермеров.

Приз конкурса «Лучший сыр России» получил Илья Рагозин (в центре), основатель ГК «Молоко Групп». Фото: Сергей ОЛЕКСЮК

КСТАТИ

На фестивале «Сыр. Пир. Мир» традиционно определяют «Лучший сыр России». В этом году на конкурс было представлено свыше 700 образцов сыра от 170 производителей. Главный приз получил «Гранд Премьер» из Калуги.

- Потрясающий фестиваль, хорошо все организовано, я приятно удивлен, - сказал основатель калужской компании «Молоко Групп» Илья Рагозин. - Честно говоря, мы не собирались участвовать, меня просто попросили быть в жюри. Но тоже решили выставить наш сыр на конкурс - и вот победили!