После избиения блогера Егора Жукова в Москве возбудили угловое дело

Блогера Егора Жукова избили у подъезда дома. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС + Личный блог

В воскресенье, 30 августа, социальные сети облетел фотопортрет блогера Егора Жукова, на котором у парня идет кровь из носа. Снимок был сделан через несколько минут после нападения на мужчину. Как сообщил он сам: «это были двое мужчин на самокатах». В тот же день Егор обратился за медицинской помощью, а потом и в полицию.

- Мужчина в своем заявлении указал что двое неизвестных на улице Расщупкина, возле его дома, напали на него и несколько раз ударили. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои», - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе главного управление МВД столицы.

Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения. Однако пока подозреваемых в этом уголовном деле нет. В своем заявлении в полицию Жуков указал, что его здоровью был причинен тяжкий вред и предположил, что его пытались убить. Однако, само нападение больше похоже на хулиганство. Травмы, которые получил блогер — незначительные. Госпитализация ему не понадобилась. С мотивами преступников пока ясности нет.

Кстати, это второе нападение на Егора Жукова. В начале этого лета он уже обращался в полицию. Тогда в своем заявлении он указал, что 24 июля, около его дома на него пытался напасть неизвестный мужчина. Однако конфликта не случилось: Жуков сумел убежать.