Прогулки по Москве: «Филатов Луг» стал ближе, «Остров Мечты» - уютнее

Фото одной из станций на маршруте - «Филатов Луг». Игорь ИВАНКО/Агентство городских новостей «Москва»

В первые осенние выходные Москва отмечает День города. В этом году он пройдет 5 и 6 сентября. Массовых гуляний не будет, но праздничное настроение создает развитие города, который живет и становится удобнее и современнее.

Накануне дня рождения столицы отправляемся на прогулку по самым важным местам, изменившимся за последние годы. Своими впечатлениями о них поделились москвичи.

Участок Сокольнической линии метро от станции «Саларьево» до «Коммунарки»

Открыт в июне 2019 года. Впервые линия метро проходит в створе автомагистрали (Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе).

В этом году запустили еще 6 новых станций метро - на втором участке Некрасовской линии от «Авиамоторной» до «Косино» и северо-восточном участке Большой кольцевой линии от «Авиамоторной» до «Лефортово».

Говорит москвич, житель садоводческого товарищества «Филатов луг» Сергей Ананьев: «Я практически круглый год живу в своем дачном доме. Вроде и в городе, тут все бытовые удобства, но в то же время на природе, и воздух, и на земле можно поработать. Только нормального транспорта не хватало. Раньше по два часа и больше приходилось сюда добираться. Теперь на дорогу у меня уходит меньше часа. На мою станцию «Филатов Луг» даже просто приятно приезжать, светлая, просторная, даже витрины есть с живыми растениями».

Медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке

Построен в декабре 2019 года. Первых пациентов начал принимать в начале 2020 года. В дни пандемии больница приняла на себя главный удар коронавируса. Многопрофильный клинический комплекс с роддомом продолжает развиваться. Здесь сразу в одном месте - детская и взрослая больницы, перинатальный, лечебно-диагностический, амбулаторный центры, подстанция скорой помощи.

Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

Говорит врач, кандидат медицинских наук Павел Королев: «Прежде всего в Коммунарке мне понравился принципиальный подход к комфорту пациента. Палаты только 1- или 2-местные, все меблированы и оборудованы ТВ. Питание приготовлено на своей кухне».

Как врач обратил внимание на логичное расположение палат, сестринских постов, кабинетов врачей, а им отдан целый коридор ординаторских, далеко не похожих на ординаторские наших дней.

Еще плюс - ровно 5 минут прогулочным шагом занимает мой путь от станции метро «Ольховая» до входа в космический холл больницы в Коммунарке».

Парк ‹Остров Мечты»

Открыт в феврале 2020 года. В крупнейшем крытом тематическом парке аттракционов в Европе - развлечения для любителей экстрима и спокойного отдыха, городской променад, кафе, магазины, огромный ландшафтный парк.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Говорит москвичка, мама двоих детей Алена Егорова: «Мы живем в этом районе и теперь часто приходим сюда погулять всей семьей. Раньше могли только на берегу Нагатинской поймы посидеть, и то мусор вокруг там, рядом шашлычники, нам некомфортно было. Сейчас на «Острове Мечты» нравится большой парк с аллеями, около водоема можно на шезлонгах позагорать и просто поваляться. Муж и сын отрываются на самых страшных аттракционах. А мы с дочкой, она младшая, любим гулять по променаду и кататься на детской карусели».

Обновление ВДНХ

Программа реставрации главной выставки страны стартовала в 2014 году. За это время восстановили 14 объектов культурного наследия. Среди них - павильон «Космос», арка Центрального входа, фонтанный комплекс ВДНХ. Возрождение любимого места отдыха горожан и туристов продолжается.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Говорит москвич, архитектор- реставратор Александр Урбанский: «С коллегами не первый год занимаемся восстановлением ВДНХ. Самым сложным для меня стал фонтан «Золотой колос». Там даже фундамент надо было переливать полностью. Я уже не говорю о несущих элементах, их не было вообще. Все пришлось перепроектировать, отрабатывать технологии. Они позволят конструктиву фонтана простоять сотню лет. При этом мы сделали все, чтобы внешне фонтан выглядел так, как его задумал когда-то один из авторов проекта архитектор Топуридзе. Речь о золотой смальте разных оттенков, способах ее укладки, скопировали даже размеры кусочков смальты».