Эксперт объяснил, почему вакцинация от гриппа особенно важна этой осенью

Ведущим фактором в принятии решения по поводу того, вакцинироваться от гриппа или нет, должна быть забота человека о своем здоровье. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда инфекция COVID-19 дебютировала зимой - весной этого года, всем нам пришлось столкнуться с режимом самоизоляции, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения заболевшими.

И вот в преддверии сезонного осенне-зимнего подъема заболеваемости респираторными инфекциями увеличивается риск заболеваемости сочетанной инфекцией COVID-19 и гриппа, что может стать серьезным испытанием и для здоровья самого человека, и для системы здравоохранения в целом.

Может ли вакцинация от гриппа стать подспорьем в том, чтобы обезопасить себя от тяжелых болезней этой осенью и не допустить перегрузки системы здравоохранения, а значит, и возможного повторения ограничительных мер?

За разъяснением «КП» обратилась к Артему Гилю, профессору Высшей школы управления здравоохранением Университета имени Сеченова.

Вакцинация от гриппа особенно актуальна для людей с хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, онкологические заболевания, хронические заболевания дыхательной системы, например, хроническая обструктивная болезнь легких, хронический бронхит, напоминает эксперт. Люди, страдающие этими недугами, находятся в группе риска тяжелого течения гриппа и даже смертельного исхода вне зависимости от возраста, ведь такие болезни могут быть и у молодых людей. Важно понимать, что инфекция гриппа - это серьезная угроза для людей с ослабленным здоровьем.

Вакцина от гриппа снижает риск инфицирования тремя-четырьмя наиболее вероятными штаммами этого вируса, циркуляция которых ожидается в эпидсезон 2020 - 2021, и крайне важна для пожилых людей. Здесь фактором риска выступает не только то, что у большинства людей старшего возраста имеются хронические заболевания, но и то, что многие из бабушек и дедушек живут в одном доме или квартире со своими детьми и внуками.

- Дети будут приносить разные респираторные инфекции домой из детских садиков, из школ и университетов, поэтому старшему поколению, которое проживает совместно с молодежью, рекомендуется сделать прививку от гриппа, если нет противопоказаний для вакцинации, - говорит Артем Гиль.

Некоторые эксперты-эпидемиологи ожидают, что второй сезонный подъем новой коронавирусной инфекции придется на осень и зиму и совпадет с сезоном гриппа.

- Мы не можем со стопроцентной уверенностью предсказать, будет ли второй сезонный подъем COVID-19 тяжелее первого, когда инфекция только появилась весной, - считает Артем Гиль. - Но то, что можно говорить с достаточной уверенностью: отечественная система здравоохранения адаптировалась к этой пандемии, хорошо отработан механизм разворачивания ковидных коек не только в Москве, но и в других регионах России. Найдены и отработаны на практике методы неспецифического лечения COVID-19, они позволили существенно снизить смертность от ковида. И это не только кислородная терапия, но и препараты-антикоагулянты, которые снижают риск осложнений из-за внутрисосудистого свертывания крови. Однако лечение новой коронавирусной инфекции - достаточно дорогое и для системы здравоохранения, и для государства, и для самого человека. Эта инфекция не проходит бесследно для переболевших, равно как бесследно для здоровья человека не проходит и инфекция гриппа. Конечно, если больных гриппом будет много, если течение болезни у них будет тяжелое, то в условиях, когда они будут поступать одновременно с больными COVID-19, перегрузка системы здравоохранения может наступить. Однако ведущим фактором в принятии решения по поводу того, вакцинироваться от гриппа или нет, должна быть забота человека о своем здоровье.

И тут важно взвесить все риски, подумать о том, что при сочетании инфекций гриппа и COVID-19 резко повысится вероятность последующих осложнений для здоровья и вероятность летального исхода. Пандемия коронавируса - это еще один аргумент в пользу того, чтобы привиться от гриппа. Особенно это верно для людей из вышеперечисленных групп риска, для тех, кому в первую очередь рекомендовано исключить вероятность заболевания ОРВИ, в том числе гриппом и COVID-19. Но если вакцина, направленная на профилактику новой коронавирусной инфекции, сейчас проходит финальную стадию испытаний, то вакцинация от гриппа доступна и работает для миллионов людей по всему миру вот уже более 50 лет.

ФОТОФАКТ

Фото: REUTERS

25 миллионов человек на планете заразились коронавирусом (см. графику). Этот малый из Швейцарии в своем протесте против пандемии не одинок, шествия прошли почти по всей Европе. Это немного похоже на своеобразный молебен против мора. Поможет ли он лучше вакцины?