Новые станции метро в Москве: «Кленовый бульвар» построят по проекту лондонского бюро Захи Хадид

Проект станции метро "Проспект Маршала Жукова".

Москомархитектура выбрала дизайн двух новых станций столичного метро. Победителями международного открытого конкурса на концепцию для «Проспекта Маршала Жукова» стало московское бюро ASADOV, для станции «Кленовый бульвар 2» - консорциум с участием мировых звезд Zaha Hadid Architects Ltd.

РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЛИНИЯ

Станция «Проспект Маршала Жукова»

ЧТО БУДЕТ: главная тема дизайна - Великая Отечественная война. Красная звезда, белое обрамление и золотые лучи превратятся в обелиски славы. Темные боковые стены и рубиновый свет стеклянных участков колонн также напомнят о военных годах. Входные павильоны в виде красных клиньев поделят пешеходные маршруты, словно стрелки на военных картах.

Фото предоставлено Москомархитектурой

Наземные вестибюли станции превратят в прямоугольные остекленные призмы. Их украсят «встройкой» в виде повернутой пирамиды красного цвета, опирающейся на три точки. Такими знаками обычно помечали наступательные операции на картах Великой Отечественной войны. Подземные переходы станции тоже оформят деталями-«стрелками». Для оформления используют ярко-красный цвет. Его хорошо заметно на большом расстоянии, особенно ночью в свете фонарей.

Фото предоставлено Москомархитектурой

Фото предоставлено Москомархитектурой

ГДЕ: на пересечении улицы Демьяна Бедного и проспекта Маршала Жукова. Станция соединит две линии метро – Большую кольцевую линию (БКЛ) и Рублево-Архангельский радиус.

КОГДА ОТКРОЮТ: ориентировочно в 2023 - 2024 году.

БИРЮЛЕВСКАЯ ЛИНИЯ

Станция «Кленовый бульвар 2» (рабочее название)

ЧТО БУДЕТ: дизайн посвятили теме «Будущее». Для этого придумали схему освещения платформы и вестибюлей без видимых источников света. Наземный вестибюль полностью будет прозрачным. Колонны из легких стальных конструкций вдоль путей сделают похожими на «стрелки». Такие же световые линии украсят потолок и пол.

Проект станции с рабочим названием "Кленовый бульвар 2". Фото предоставлено Москомархитектурой

Каждая колонна будет слегка отличаться по форме. На них закрепят облицовочные панели из серого или бежевого известняка. Станцию сделали элегантной, легкой, современной, без излишеств и с четкой навигацией.

Фото предоставлено Москомархитектурой

Автором проекта стал консорциум под лидерством известного лондонского бюро Zaha Hadid Architects Ltd (Великобритания). В команду также входят A-project, Krost (Москва); Arup Lighting (Великобритания, Лондон); Systematica s.l.r (Италия, Милан).

ГДЕ: на пересечении Кленового бульвара с Коломенской улицей. Пассажирам станет удобнее приезжать к музею-заповеднику «Коломенское». Станция будет частью транспортно-пересадочного узла, в котором соединятся БКЛ и перспективная Бирюлевская линия метро.

КОГДА ОТКРОЮТ: ориентировочно в 2023 году.

АВТОРА!

Бюро Хадид рисует в Москве станции подземки и кварталы реновации

Среди разработчиков проектов метро - знаменитые на весь мир архитекторы и урбанисты. К примеру, специалисты бюро британского дизайнера и архитектора Захи Хадид. Она вошла в историю как первая женщина, получившая самую престижную награду мирового архитектурного сообщества - Притцкеровскую премию.

Среди известных зданий ее бюро - культурный центр Гейдара Алиева в Баку, мультифункциональный центр Galaxy Soho в Пекине, музей транспорта в Глазго (Шотландия) и дизайнерский культурный центр в Сеуле. Кстати, в этом же бюро придумали один из вариантов планировки квартала для «столицы» реновации - района Кузьминки, где снесут больше всего старых домов.

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