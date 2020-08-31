17 видов масел, бензина, дизельного и других видов топлив «Газпром нефти» вышли в финал конкурса «100 лучших товаров России»

Производство отвечает самым жестким экологическим требованиям. Фото пресс-службы «Газпром нефти»

При оценке на региональных этапах конкурса учитывались свыше 20 критериев, включая качество и экологические характеристики, уровень промышленной безопасности и охраны труда на производстве, отзывы потребителей. Эксперты конкурса «100 лучших товаров России» отметили высокое качество бензина, дизельного, газомоторного и судового топлива, масел и битума, произведенных на принадлежащих «Газпром нефти» Омском и Московского НПЗ, а также Омском заводе смазочных материалов

В категорию моторных топлив вошли высокооктановый бензин G-Drive 100, дизельное топливо, автомобильное газомоторное топливо — СУГ. Также эксперты конкурса отметили экологичное судовое топливо с содержанием серы ниже 0,5%. Это собственная разработка компании, которая полностью соответствует требованиям Международной конвенции MARPOL-2020.

Битумы компании благодаря различной степени вязкости, растяжимости и размягчения подходят для применения в дорожном строительстве в различных климатических зонах. Выпуск битумных материалов осуществляется на крупнейшей в России и Европе битумной установке Московского НПЗ.

Также в финал конкурса вошли моторные, трансмиссионные, гидравлические масла и смазки под брендами Gazpromneft и G-Energy производства Омского завода смазочных материалов. Смазочные материалы эффективны при сверхвысоких нагрузках и обеспечивают максимальную защиту механизмов и агрегатов.

«Масштабная модернизация и системное инфраструктурное развитие производственных активов позволяют «Газпром нефти» выпускать высокотехнологичную и востребованную продукцию, - резюмировал заместитель гендиректора по логистике, переработке и сбыту «Газпром нефти» Анатолий Чернер. - Наши высококачественные топлива, масла, битумы и другие нефтепродукты широко используются потребителями как в России, так и за рубежом».