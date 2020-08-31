«Тройка». Была наша, стала ваша

В мобильном приложении метро скоро появится самая полезная услуга Фото: Shutterstock

Ах, как же обидно потерять карту «Тройка»! Особенно, если буквально вчера записал на неё новый проездной и пополнил счёт. Раньше только и оставалось, что навсегда распрощаться и с денежками, и с картой.

Теперь любой пассажир Московского метрополитена может сделать свою карту «Тройка» персональной. Достаточно зарегистрироваться в личном кабинете обновленного мобильного приложения «Метро Москвы». С этой главной опцией его сейчас готовят к выпуску.

ПОТЕРЯТЬ - СЛОЖНО, НАЙТИ - ЛЕГКО

Новый сервис позволит усовершенствовать систему обратной связи с пассажирами и откроет дополнительные возможности для пользователей.

Еще на первых этапах тестирования сервиса была доработана функция переноса билета, благодаря которой пассажирам больше не нужно беспокоиться о потере карты. Деньги с исчезнувшего проездного можно перекинуть на новую «Тройку», заблокировав предыдущую.

Среди других полезных функций личного кабинета, к примеру, напоминание о пополнении баланса. Или ещё - возможность зарегистрировать сразу несколько карт «Тройка». Это удобно тем пассажирам, кто пользуется, например, обычной картой, а также кольцами и браслетами с функцией «Тройки». При необходимости можно будет переводить деньги и поездки с одного носителя на тот, который нужен именно сейчас. Эти и многие другие новинки позволят сделать транспортную карту еще удобнее и комфортнее.

ПРИЯТНЫЙ БОНУС ЗА КАЖДУЮ ПОЕЗДКУ

Обновленное мобильное приложение «Метро Москвы» подготовлено сразу для двух платформ iOS и Android. Для пользователей гаджетов Apple станет доступной долгожданная удаленная продажа всех типов билетов. Кроме того, пассажиры смогут просматривать историю своих поездок и пополнений, узнавать статус своих обращений, получать спецпредложения и просматривать бонусный баланс карты в программе лояльности «Город».

В обновленном мобильном приложении изменится дизайн, принцип навигации и другие полезные функции, с которыми можно будет легко ориентироваться в метро и столице, даже если пассажир здесь оказался впервые.

ДОБРОВОЛЬЦЫ НА СЕБЕ ПРОВЕРЯТ СЕРВИС

Перед официальным запуском обновленного сервиса Московский метрополитен предлагает пассажирам на себе проверить его функции. Для народных тестировщиков подготовили подарки. Первой тысяче участников, которые зарегистрируются в тестировании, вручат персональные карты «Тройка». С помощью онлайн-конструктора пользователь сможет выбрать любое фото для дизайна своей именной карты. А самым активным добровольцам подарят проездные мосметро на три месяца.

Заявку на тестирование смогут прислать все желающие. Для этого нужно заполнить простую форму на сайте mobile.mosmetro.ru. В ней указываете свое имя, телефон и операционную систему смартфона. Каждому участнику будут высылать задания в виде квеста. Затем тестировщик сможет прислать замечания и предложения по доработке сервиса разработчикам.

В метро обещают, что учтут все полученные пожелания и внесут необходимые изменения в новую версию. После этого обновят мобильное приложение для всех пользователей. Планируется, что новые возможности в приложении «Метро Москвы» появятся вскоре после окончания тестирования.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ ПАССАЖИРА

Мобильное приложение «Метро Москвы» запустили в 2017 году. Благодаря сервису пользователи могут:

- первыми узнавать об открытии новых станций и запланированных ремонтных работах. Срочные сообщения приходят в виде пуш-уведомлений;

- построить маршрут с учетом использования любого городского транспорта. Кстати, в том числе Московских центральных диаметров и будущих станций метро, которые планируется открыть до 2021 года. Их отметили на перспективной схеме подземки. Электронный помощник подскажет, как добраться до конкретной точки, и вычислить время в пути. Еженедельно пассажиры строят более двух миллионов маршрутов по городу с помощью приложения;

- выбрать удобную перехватывающую парковку рядом со станциями метро, а также уточнить количество свободных мест на них;

- заказать услугу сопровождения в Центре обеспечения мобильности пассажиров;

- узнать обо всех действующих тарифах на проезд.

Среди самых популярных функций приложения за все время его работы — построение маршрута и пополнение баланса «Тройки».