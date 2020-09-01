Собянин поздравил школьников с Днём знаний

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 1 сентября, мэр столицы Сергей Собянин посетил корпус "Школа старшеклассников" школы № 2097 в Южном Тушино на северо-западе столицы.

"День знаний в этом году проходит с неизбежными ограничениями, вызванными пандемией, - сказал Собянин. - Немало ограничений будет и во время обучения. Но главное – мы начинаем новый учебный год в традиционном режиме и точно по расписанию, 1 сентября. Приняты все необходимые меры для эпидемиологической безопасности процесса обучения. Поздравляю школьников, их родителей и педагогов с Днём знаний".

По его словам, в этом году в детсады, школы и колледжи Москвы пришли почти 1,6 миллиона ребят. Для них продолжится создание предпрофессиональных классов, "школ старшеклассников" и совершенствование Московской электронной школы.

ЧЕМУ ОБУЧАЮТ

"Школа старшеклассников" в школе № 2097 в Южном Тушино оснащена лабораторными комплексами по направлениям "Медицинский класс", "Инженерный класс" и "Академический (биохимический) класс". Для детей открылись IT-полигон и Робо-Класс с новейшим цифровым и мультимедийным оборудованием.

Всего в образовательном комплексе, состоящем из 18 зданий, сегодня обучаются более 5 000 детей.

Кстати, такие же пилотные проекты "Школа старшеклассников", как в Южном Тушино, запустили в столичных школах № 1502 и № 1560 "Лидер".

ЦИФРА

В День знаний в этом году впервые принимают детей 18 новых зданий детсадов и школ Москвы. В них смогут обучаться 2 565 дошколят и 5 025 школьников.