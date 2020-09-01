В Москве бесплатные пересадки появились ещё на восьми станциях метро и МЦД

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Для многих пассажиров столичного метро поездки по городу стали ещё выгоднее. Это касается тех, кто ездит по билету "90 минут". Теперь по этому тарифу можно сделать бесплатные пересадки еще на восьми станциях подземки и Московских центральных диаметров (МЦД). Такое постановление подписал сегодня, 1 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, если в течение 90 минут с начала поездки переходишь между станциями метро, МЦК или МЦД, то платить за каждый вход не нужно. Внимание! При выходе со станций МЦД нужно приложить свой билет к валидатору или турникету. Без валидации билета на входе и выходе бесплатно пересесть пассажир не сможет.

Список таких льготных станций на МЦД постепенно расширяется. С сентября 2020 года:

1. При проезде с любых станций МЦК и МЦД можно будет сделать бесплатные пересадки на станции метро "Молодёжная", "Улица Академика Янгеля" и "Улица Скобелевская".

2. При проезде с любых станций метро, МЦК можно бесплатно пересесть на станции "Рабочий Посёлок" МЦД-1, "Красный Строитель" и "Бутово" МЦД-2.

3. Бесплатная пересадка также появится между станциями МЦД "Москва-Рижская" (Рижский вокзал) и "Рижская".

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