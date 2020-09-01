На 82 улицах в Москве выделенки закроют для личных авто и в выходные

В ближайшие дни на ежедневный круглосуточный режим работы перейдут 82 улицы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие дни на ежедневный круглосуточный режим работы перейдут 82 улицы. На части из них уже сняли дорожный знак, известный автомобилистам как «молоточки». Но пока штрафы за движение по этим улицам в выходные, праздничные дни и ночные часы не присылают. Работать по-новому они начнут после вступления в силу нового приказа столичного департамента транспорта. Точной даты пока нет.

На части городских улиц «молоточки» все-таки останутся. Правда, в этом списке едва ли наберется 30 улиц. Так что будьте внимательны и следите за дорожными знаками.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Выделенные полосы в Москве появились почти 10 лет назад. В июле 2009-го знак с изображением автобуса повесили на Волоколамском шоссе. Движение по выделенной полосе разрешили для всех видов общественного транспорта, велосипедов, такси с лицензией и автомобилей экстренных служб: полиция, скорая, МЧС.

Чуть позже появились «молоточки», которые разрешают выезд на выделенки для всех автомобилей в субботу, воскресенье, праздничные дни и ночные часы.

Запомнить правила смог бы и первоклашка, но автомобилисты всякий раз путались. То им в понедельник кажется, что воскресенье, то в пятницу думают, что суббота. Штраф за выезд на полосу общественного транспорта — 3000 рублей. Сегодня это нарушение фиксируют больше тысячи камер. А по результатам опроса, проведенного департаментом транспорта Москвы в августе этого года, 97% автомобилистов не могут точно назвать правила работы выделенных полос. Почти 70% опрошенных выступают за введение единых правил движения для всех выделенок.

ПРИОРИТЕТ АВТОБУСАМ

Скорее всего, вслед за 82 улицами из списка все остальные полосы общественного транспорта тоже переведут на ежедневный режим работы.

- Такая мера необходима, чтобы обеспечить пассажирам наземного транспорта и такси приоритетное движение даже в выходные и праздничные дни, - объяснили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

С момента введения первых выделенок скорость движения автобусов в столице выросла почти на 40%, при этом время ожидания общественного транспорта сократилось в три раза. В мэрии уверены, что отмена «молоточков» в разы улучшит эти результаты.

Мнения

ЗА

«Пробки не знают выходных!»

Александр Морозов, вице-президент международной ассоциации предприятий городского электротранспорта:

– Если пробка есть – у общественного транспорта и такси должен быть приоритет. И не важно, когда: ночью или в выходной день Это заслужили прежде всего пассажиры. Она должны понимать, что на общественном транспорте доедешь быстрее в любой день недели. И это, на мой взгляд, правильно. Пассажиры общественного транспорта не нуждаются в месте для парковки, используют меньше топлива на душу населения, меньше земли на улично-дорожной сети. Ну а если пробок нет, то нет и никаких проблем: все едут свободно.

ПРОТИВ

«Пробок станет больше»

Перт Шкуматов, руководитель движения «Общество синих ведерок»:

- Круглосуточный режим работы выделенок — это абсурд. Ночью у нас не работает общественный транспорт. И логики в том, что полосы будут пустовать, нет. Люди будут получать штрафы за езду по совершенно свободной полосе. Зачем? То же самое касается выходных. В эти дни трафик не столь значителен. На мой взгляд, «молоточки» были оптимальным решением. Необходимо не только их не убирать, а повесить на всех участках с полосами общественного транспорта.

«Больше штрафов»

Антон Шапарин, вице-президент Национального Автомобильного Союза:

- В воскресенье, когда дачники возвращаются в столицу, на вылетных магистралях многокилометровые пробки. Теперь они станут еще больше. Сама мера, похоже, направлена против автомобилистов, которые теперь будут получать еще больше штрафов. Как минимум первые полгода люди будут по привычке выезжать на выделенки по выходным.

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В ближайшее время выделенные полосы на этих улиц перейдут на ежедневный круглосуточный режим работы:

Айвазовского улица

Академика Королева улица

Александры Монаховой улица от Калужского шоссе до Фитаревской улицы, за исключением участка от Бачуринской улицы до Проектируемого проезда № 7099 (в оба направления)

Алтуфьевское шоссе от Сигнального проезда до МКАД

Аминьевское шоссе

Андропова проспект

Бакинская улица

Балаклавский проспект

Бережковская набережная

Бесединское шоссе от улицы Люблинская до улицы Мусы Джалиля

Большая Серпуховская улица от улицы Павловская до д.13с5

Большая Тульская улица

Большая Черкизовская

Большие Каменщики улица

Боровское шоссе

Бутырская улица

Варшавское шоссе от МКАД до улицы Большая Тульская

Варшавское шоссе от МКАД до Молодцовского проезда

Велозаводская улица

Вернадского проспект

Вешняковская улица

Волгоградский проспект

Волоколамское шоссе от МКАД до улицы Габричевского

Воробьёвское шоссе

Дежнева проезд

Дмитровское шоссе от МКАД до улицы Арсюкова

Дмитровское шоссе от МКАД до улицы Бутырская

Дублер Кутузовского шоссе (ЗелАО) от улицы Дмитрия Разумовского до улицы ЦНИИМОД (в направлении к Георгиевскому проспекту)

Звенигородское шоссе от ТТК до улицы 1905 года

Звенигородское шоссе от улицы Демьяна Бедного до съезда на 3-й Силикатный проезд

Земляной Вал улица от дома 64с2 до дома 72

Калужское шоссе от д. № 14с.2 до выезда из д. Городище (в оба направления)

Каширское шоссе

Киевское шоссе от ТРЦ "Румянцево" до 36 км

Коломенский проезд

Комсомольский проспект от Зубовского бульвара до Ленинского проспекта

Косыгина улица от Мичуринского проспекта до Воробьевского шоссе

Красного Маяка улица от Кировоградской улицы до дублера Варшавского шоссе

Ленинградский проспект

Ленинградское шоссе от Ленинградского проспекта до МКАД

Лескова улица

Лианозовский проезд (в оба направления)

Липецкая улица от МКАД до Бакинской улицы

Лобачевского улица

Люблинская улица

Люсиновская улица

Марксистская улица от Маяковского переулка до Таганской площади

Маршала Жукова проспект

Маршала Шестопалова улица от улицы Москворечье до дома № 26к1 по Каширскому шоссе (в направлении к Каширскому шоссе)

Менжинского улица от реки Яуза до Енисейской улицы (в оба направления)

Мира проспект участок вдоль Рижского вокзала до выезда на улицу Сущёвский Вал

Мичуринский проспект

Мневники улица от улицы Народного Ополчения до улицы Демьяна Бедного

Нижняя Масловка улица от улицы Расковой до съезда на улицу Правды

Новинки улица от д.9 до д.1 (в центр)

Новослободская улица от ТТК до улицы Палиха

Новоспасский проезд

Обручева улица

Озерная улица от МКАД до Мичуринского проспекта

Павловская улица

Подольских Курсантов улица от Варшавского шоссе до улицы Харьковская

Подольское шоссе

Проектируемый проезд № 5108

Пролетарский проспект

Профсоюзная улица от улицы Гарибальди до МКАД

Пятницкое шоссе от дома №3 до улицы Барышиха (в оба направления)

Сайкина улица

Свободный проспект от шоссе Энтузиастов до Новогиреевской эстакады в (оба направления)

Севастопольский проспект от улицы Винокурова до улицы Айвазоавского

Северный бульвар

Сергия Радонежского улица

Симоновский Вал

Стромынка улица от улицы Барболина до улицы Матросская Тишина (в область)

Таганская площадь

Таганская улица

Улица Каспийская от улицы Луганская до улицы Бакинская в направлении к улице Бакинская

Хачатуряна улица

Хорошевское шоссе

Череповецкая улица

Широкая улица от Осташковской улицы до улицы Лескова

Щелковское шоссе от Хабаровской улицы до Большой Черкизовской улицы

Энтузиастов шоссе от ТТК до МКАД