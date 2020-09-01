В Московском суворовском училище отметили День знаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября в Московском суворовском военном училище (СВУ) отметили День знаний. Поздравить 80 первокурсников и весь личный состав суворовского училища приехали представители Минобороны РФ, Герои России и выпускники прошлых лет.

Первый день нового учебного года начался с торжественного построения. Перед суворовцами выступили почетные гости. Среди них первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, герой Российской Федерации Алексей Артемьев и начальник училища генерал-лейтенант Виктор Поляков.

Затем суворовцы прошли маршем и возложили цветы к памятнику Александру Суворову. После чего в училище состоялись уроки мужества. Их провели выпускники Московского СВУ - герои России Алексей Артемьев и Сергей Шаврин. Они поделились воспоминаниями о своей учёбе и военной службе, и подарили суворовцам книгу «Наша гордость шагает в строю».

В наступившем учебном году за парты Московского СВУ сядут более 500 человек. Всего за 76 лет существования училища в нем прошли обучение более 12 500 суворовцев.