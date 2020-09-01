Парад трёх столиц: пример мужества и отваги

Сейчас, в Год памяти и славы, несмотря на то, что весь мир находится на гране эпидемиологической катастрофы, как никогда важно пресекать попытки переписать историю, подобные заявлению Белого дома о том, что победителями нацизма являются Великобритания и США.

Всё меньше остаётся представителей иностранных государств, знающих о том, что именно Красная армия завладела столицей нацистской Германии. Статья в Википедии, основном источнике знаний XXI века, о штурме Берлина не переведена даже на основные языки ООН: отсутствует страница на французском. Возможно, именно этим объясняется неуверенные ответы французов на вопросы о Второй мировой войне.

- Я приезжал учиться по обмену в ВГУ (Воронежский Государственный Университет.- Прим.), сейчас читаю на русском классиков, например, Зощенко. А про историю знаю не так много. Для Франции тема Второй мировой сложная, были те, кто поддерживал Гитлера. Мне кажется, мы неправильно осознаём роль СССР в победе над нацизмом, - рассказал Янис Рондо, студент из Парижа.

- Про парад 7 ноября 1941 года я не слышал, но знаю, что 7 ноября 1917 года произошла Октябрьская революция, - прокомментировал вопрос на знание истории города выпускник ВГУ Родриг Буянганду, приехавший в Россию из Конго.

Получается, что только представители иностранных государств, которые прожили в России некоторое время, имеют по крайней мере общие знания об истории страны. Наша редакция решила провести уличный опрос, чтобы выяснить, что знает наша собственная молодёжь о военном параде 1941-го года. Как выяснилось, больше 80% о нём даже не слышали! Итак, основные факты о параде в честь 24-й годовщины Октябрьской революции.

В каких городах он проводился?

Москва, Куйбышев (ныне – Самара) и Воронеж. Дипломатическая столица была перенесена в Куйбышев из-за тяжёлого положения под Москвой: бои шли буквально в 30 километрах от её границ, поэтому с парада войска уходили прямиком на фронт. Британская газета Daily Mail назвала парад «одной из самых блестящих демонстраций мужества и уверенности, какая только имела место во время войны».

Благодаря параду в Куйбышеве, ни Япония, ни Турция не решились воевать против СССР – атташе этих стран, присутствовавшие на параде, доложили руководству о военной мощи СССР.

Почему помимо столицы СССР и «запасной столицы» - Куйбышева был выбран Воронеж?

В «третьей столице», столице Черноземья Воронеже размещалось главное командование Юго-западного направления и Юго-западного фронта во главе с заместителем наркома обороны СССР маршалом Советского Союза Тимошенко. Помимо этого, в Воронеже в статусе эвакуированных почти всё руководство украинской СССР, а также писатели и культурные деятели. В городе формировали 327-ю стрелковую дивизию, пополняли 45-ю стрелковую дивизию и проводили ускоренное формирование курсантских бригад. Как и в Москве, участники парада сразу после шествия отправились на фронт, в основном под Москву и Елец, где шли ожесточённые сражения.

Где проходил парад?

В Воронеже парад прошел на площади Ленина, в те годы называвшейся площадью 20-летия Октября. С трибун горожан приветствовали маршал Тимошенко, будущий первый секретарь ЦК КПСС Хрущев, а военным оркестром управлял Константин Массалитинов. По радио из Москвы транслировали речь Верховного главнокомандующего.

Маршал С. К. Тимошенко обратился к воинам с речью, завершив ее призывом: «Дорогие товарищи! Враг коварен и силен. Но силы нашего народа, героизм наших славных бойцов велики и неисчерпаемы. Наш народ непобедим! Победа будет за нами! Порукой этому являются героизм советского народа, правое дело, за которое мы боремся!».

В Москве парад проходил на Красной площади: в шествии приняли более 28 тысяч красноармейцев и ополченцев. В Куйбышеве парад проходил на площади им. В.В. Куйбышева; в пешем, конном строю и с мехколонной прошло свыше 22 тысяч бойцов. Московский парад длился 25 минут, а воронежский и куйбышевский – полтора часа.

Каким запомнили парад очевидцы?

- Колонны бойцов на огромной площади произвели на мое детское сознание потрясающее впечатление, но больше всего поразил Тимошенко, принимающий парад. Маршал, объезжающий войска на коне, выглядел очень внушительно. Видимо я решил разглядеть его получше и со всех ног рванул навстречу. Однако добежать до Тимошенко я не смог: дорогу преградил милиционер. Он следуя общей торжественной обстановке, отдал мне честь, аккуратно развернул и, чеканя шаг, сопроводил к трибуне, где нас уже встречал опешивший от моего неожиданного «демарша» отец. Потом в семье часто вспоминали, как я попытался «помочь» маршалу руководить парадом…

Из воспоминаний очевидца парада, ветерана строительной отрасли Юрия Юрина, информационное агентство «Галерея Чижова» от 2011 года.

Можно ли увидеть этот парад в наши дни?

В настоящее время реконструкцию парада проводит военно-патриотический клуб «Набат». На улицах города можно увидеть более 200 реконструкторов и волонтёров: сибирские дивизии, 287-й, 41-й и 233-й полки НКВД СССР, защищавшие город в 1942-м, сотрудников рабоче-крестьянской милиции, штурмовые, истребительные и медико-санитарные батальоны Воронежского фронта, а также технику времён Великой Отечественной войны: легендарную «Катюшу», бронеавтомобиль БА-64, армейские внедорожники ГАЗ-67 и «Виллис», грузовик ЗИС-5 и тяжелые мотоциклы М-72. В этом году проведение парада будет зависеть от эпидемиологической обстановки.