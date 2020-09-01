«Пил, бил и не работал»: убитая в детском саду воспитательница перед смертью подала на развод с мужем-тираном

Ровно месяц 54-летняя воспитательница детского сада из Подмосковного Воскресенска пряталась от мужа. Фото: СОЦСЕТИ

Ровно месяц 54-летняя воспитательница детского сада из Подмосковного Воскресенска пряталась от мужа. Чем все закончилось, теперь знает весь город. Нашел! В понедельник, 31 августа, женщина пришла на работу. Через несколько часов в детском саду объявился ее супруг, Владислав Волобуев. На посту охраны он заявил, что жена забыла ключи и его без особых проблем впустили внутрь. Прямо в группе супруг закатил жене скандал, а потом накинулся на нее с ножом. Коллеги Татьяны чудом успели вывести детей. А вот за женщину никто заступиться не решился. Она погибла от ножевых ранений.

Владислава арестовали спустя несколько часов после убийства. Как ни в чем не бывало он вернулся в квартиру, где раньше жил с супругой. Застали его с рюмкой виски в руках. Сейчас мужчина в СИЗО, за убийство ему грозит до 20 лет лишения свободы. О мотивах он не рассказывает: решил воспользоваться правом не свидетельствовать против себя. Впрочем, для близких друзей семьи тут и так все ясно. Нам удалось пообщаться с Екатериной, близкой подругой Татьяны.

- Нельзя так говорить, но я не удивлена, что так случилось. К этому все шло. Они вместе 30 лет прожили, двое детей нажили. Сын уже несколько лет отдельно живет, а дочка с ними. Таня была у мужа девочкой для битья. Ей доставалось если не каждый день, то раз в неделю точно. Он пил, бил жену и нигде не работал.

В понедельник, 31 августа, женщина пришла на работу. Через несколько часов в детском саду объявился ее супруг, Владислав Волобуев. Фото: СОЦСЕТИ

- Из-за чего они ссорились? Ревновал?

- Он запойный алкоголик. Бил ее всякий раз, как напьется. Поводов для ревности у него не было, но он их просто придумывал.

- Татьяна в полицию обращалась?

- Нет, ни разу. Она стыдилась, не хотела, чтобы все об этом узнали. От коллег она все скрывала, поэтому его и впустили в садик. Месяц назад он сильно ее избил. Потом просил прощения, но она решила: все хватит. Забрала дочку и ушла жить в съемную квартиру. А потом на развод подала. 7 сентября они в суде должны были встретиться. Думаю, в тот день ему пришла повестка, вот он и решил ее убить.

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