На прививку от гриппа, становись!

С 1 сентября москвичей приглашают бесплатно сделать прививку от гриппа. Для этого по всему городу открылись около 450 пунктов вакцинации. Среди них - взрослые и детские городские поликлиники, мобильные точки около метро, МЦК и других мест (см. "На заметку"). О том, почему важно обезопасить себя от сезонного вируса, рассказал на пресс-конференции в Информационном центре правительства столицы руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

ОПАСНЫХ ВИРУСОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

В этом году к привычным осенним инфекциям добавится ещё и коронавирус.

"Вакцинация сегодня особенно важна, поскольку пандемия коронавируса ещё не завершилась, как она будет развиваться дальше, пока непонятно, - говорит Алексей Хрипун. - Сейчас мы на пороге сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом, по традиции в ближайшие месяцы ожидается ее подъем. Это необычное сочетание - обычные простудные инфекции и коронавирус - несёт в себе, по мнению эпидемиологов и вирусологов, много рисков".

Ещё один важный аргумент в пользу прививки - чем раньше ее сделаешь, тем быстрее появятся антитела от гриппа. На их выработку обычно нужно около двух недель. А сейчас, пока осень только набирает обороты и ещё держится хорошая погода, самое удачное время заняться вакцинацией и спокойно запастись антителами. Зато потом встретишь дождливую погоду уже во всеоружии.

УКОЛОЛСЯ И НЕ ЗАБОЛЕЛ

Вакцинация, как считают медики, самый эффективный и безопасный способ борьбы с гриппом и его осложнений. Защитный эффект от прививки длится около года.

"За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку, - подчеркнул Алексей Хрипун. - Я сам каждый год прививаюсь и ни разу не заболел. К тому же производители вакцины готовятся к каждому сезону по рекомендациям ВОЗ.

По его словам, для старта вакцинации закуплен миллион доз препарата от гриппа. В дальнейшем их количество будет увеличиваться с каждой поставкой. В прошлом году в Москве 7 миллионов человек получили вакцину..

КСТАТИ

Желающие могут также поучаствовать в испытаниях вакцины от коронавируса. При этом между двумя прививками - от гриппа и ковида - должен быть перерыв чуть меньше месяца.

Заявку можно оформить в специальном разделе на сайте мэра Москвы

НА ЗАМЕТКУ

Прививку в Москве может сделать бесплатно:

- в любом из 44 мобильных пунктов - любой человек старше 18 лет независимо от места регистрации;

- только в поликлиниках - беременные;

- в поликлиниках, детсадах, школах и колледжах - жители младше 18 лет;

- на выбор в любом месте (поликлиника, мобильный пункт у метро или платформы электричек, центр госуслуг,) - жители Москвы со столичным медполисом.

Для вакцинации понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте.

Адреса и время работы прививочных пунктов - на сайте Департамента здравоохранения Москвы (mosgorzdrav.ru/antivirus).

ВОПРОС РЕБРОМ

А это безопасно?

Вакцинация проводится отечественными препаратами, разработанными по рекомендациям ВОЗ.

"Все вакцины являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям, - отметила Дарья Фомина, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог, заведующая центром аллергологии и иммунологии 52-й больницы Департамента здравоохранения Москвы. - Все вакцины, применяемые в России, прошли обязательную государственную сертификацию и полностью безопасны, что подтверждено многочисленными исследованиями".