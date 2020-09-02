Прогулки по Москве: Супершкола для знаний и скоростные поезда для жизни

День города Москва отмечает в этом году 5 и 6 сентября. Уже в ближайшие выходные жители по-домашнему соберутся в парках и на площадках в местах отдыха. Хотя пока и без масштабных гуляний, но праздник никуда не делся. Он чувствуется в том, как город развивается и становится комфортнее. Сами москвичи рассказывают о своих впечатлениях от изменений столицы.

1. Самая большая школа в России на ЗИЛе.

Открыта осенью 2019 года. В ней могут учиться до 2500 человек. Для них также работает детский технопарк для изучения робототехники и других интересных предметов.

Говорит москвичка, мама второклассника Татьяна Суворова: "Мы переживали, что придется возить сына на уроки далеко от дома. А потом узнали, что строится огромная школа у нас в районе. Она оправдала все наши ожидания. Серьезные требования к обучению, множество дополнительных занятий, большинство - бесплатные. У детей растёт желание учиться. Родители довольны. Честно говоря, немного завидую своему сыну и тем детям, которые ещё придут сюда. Наш район продолжает расти и у новосёлов точно не будет проблем с поиском школы для ребёнка".

2. Московские центральные диаметры (МЦД).

Первые два маршрута запустили осенью 2019 года - МЦД–1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. По сути, сеть связанных железнодорожных веток превратилась в скоростные линии наземного метро.

Говорит москвич Алексей Новиков: "Раньше для поездки через весь город мне приходилось пересаживаться на Белорусском вокзале из пригородной электрички на метро. Еще мешал дневной перерыв на железной дороге. Сейчас стало гораздо удобнее, садишься в поезд и едешь напрямую, без пересадок и перерывов. А проезд стоит так же, как в метро".

3. Дворец художественной гимнастики в "Лужниках".

Открыт летом 2019 года. Здание украшает оригинальная кровля в форме развевающейся гимнастической ленты. Здесь могут проходить соревнования международного уровня, тренировки профессиональных спортсменов и любителей, яркие развлекательные шоу и концерты звёзд.

Говорит москвич, папа спортсменки Дмитрий Городов: "Шикарный дом для гимнастики! Удобный, уютный и комфортный как для болельщиков, так и для спортсменов. Дочка после своего участия там в турнире вся на эмоциях. Очень много восторженных слов.

Город получил отличное место для международных соревнований. Теперь надо этот Дворец гимнастики максимально задействовать".

4. Реновация пятиэтажек.

Программа стартовала в 2017 году. В ней участвуют 5 174 дома, в которых проживают около 1 миллиона москвичей. Новоселье уже справили или готовятся к нему порядка 25 тысяч человек. Этапы переселения были утверждены в августе. Их планируют выполнить до 2032 года или даже раньше.

Говорит москвичка, жительница Измайлово Валентина Никифорова: «Вы не представляете, как мы ждали реновацию! Наша семья жила в этой пятиэтажке и в этом районе с 60-х годов. Дом уже устарел, коммуникации сто раз латали, лифта нет, ну, что говорить, хрущевка. Нас первыми начали расселять, как программу приняли. Третий год живем в новой квартире. Теперь и места в нашей трешке больше, лоджия, кухня просто огромная. Этаж взяли повыше, ближе к солнцу, а то раньше в пятиэтажке все окна были закрыты деревьями. Ой, главное чуть не забыла - мы в своём районе так и живём. Новый дом рядом со старым, все привычное вокруг».

5. Парк и концертный зал «Зарядье».

Открыт в сентябре 2017 года. Спустя год осенью 2018-го построена и приняла первых зрителей филармония. А в феврале этого года в ее главном зале пришла церемония инаугурации уникального органа.

Говорит москвичка, пенсионерка Галина Ромашова: «На Кобзона приезжала сюда давно, ещё в концертный зал «Россия». Вокруг все было скучновато, гранит на пустынной набережной, асфальт, здание это огромное. Глазу не за что зацепиться. Только Кремль и храмы красивые. Сейчас мне очень нравится уютный парк в Зарядье, удивительно, как все заиграло вокруг. Когда строили, все сломали, раскопали, не верилось, что это будет парк. А теперь гуляю в центре Москвы среди берез и луговых трав - разве не чудо? Мы с подружками, такими же пенсионерками, и на концерты тоже сюда любим ходить».