Андрей Воробьев: «Хочу сказать спасибо учителям, а ребятам пожелать смело идти вперед»

Губернатор Андрей Воробьёв приехал проверить, как студенты и преподаватели освоились в новых стенах Фото: Из материалов пресс-службы

Третьекурсник Иван Тарба не скрывает радости. Как и все его однокашники.

- Новый учебный корпус - небо и земля по сравнению с тем, что было! - говорит парень.

В Егорьевске студенты Московского областного медицинского колледжа №3 имени Героя Советского Союза Зои Самсоновой начали учебный год с новоселья. Их встретило просторное двухэтажное здание с большими учебными аудиториями и кабинетами, в которых установлены специальные медицинские тренажеры для разных специальностей, а еще актовый зал, столовая. Раньше трем сотням студентов приходилось тесниться всего на 800 «квадратах». А в новом корпусе один только спортзал занимает почти столько же! С этого учебного года площадь коллежа выросла почти в 9 раз.

РЕКОРДНЫЙ КОНКУРС

Губернатор Андрей Воробьёв приехал проверить, как студенты и преподаватели освоились в новых стенах.

Тут есть своя предыстория. Дело в том, что корпус начали строить еще в далеком 2002 году. Но стройку тогда пришлось заморозить. Во время рабочей поездки в Егорьевск в 2016 году горожане обратили внимание Андрея Воробьёва на этот долгострой. Губернатор пообещал, что объект будет достроен. И слово свое сдержал.

- С большим удовольствием нахожусь здесь, - сказал губернатор. - У ребят очень благородная профессия. Это будущие медсестры, медперсонал! Хочу пожелать всем учащимся и педагогам успехов.

В Егорьевске студенты Московского областного медицинского колледжа №3 имени Героя Советского Союза Зои Самсоновой начали учебный год с новоселья Фото: материалы пресс-служб

На первый курс в нынешнем году набрали сотню студентов. При этом конкурс был гораздо выше, чем раньше - по 6-7 человек на место! (В прошлом году цифры были на уровне 3-4 претендентов).

- Радость зашкаливает! - делится впечатлениями от нового здания директор колледжа Марина Гвоздева. - Большая благодарность всем! В первую очередь, конечно, губернатору, Андрею Юрьевичу. Нам не только дали новые стены. Мы получили новую мебель и медицинские приборы, новые тренажеры, мощные современные компьютеры.

СПАСИБО ВРАЧАМ!

Кстати, во время эпидемии коронавируса многие ребята с разных курсов добровольно работали в Егорьевской ЦРБ и оперативно развернутом ковидном центре – весной число заболевших росло, порой не хватало не только врачей, но и среднего медперсонала. На выручку пришли студенты и преподаватели Московского областного медколледжа имени Самсоновой.

- Я работал с ковид-пациентами, - рассказывает тот же студент Иван Тарба. - Страшно было, когда готовились к этой работе - естественно, родственники драматизировали, провожали, как на войну. Но во время самой работы никаких сомнений не было.

В Егорьевской больнице Андрей Воробьёв поблагодарил медиков за самоотверженную работу во время пандемии. На текущий момент в этом стационаре успешно вылечили около 1,5 тысяч пациентов.

Губернатор наградил медиков, которые наиболее отличились в самые тяжелые месяцы эпидемии. Орден Преподобного Сергия Радонежского получила врач Надежда Бабурина. Медсестры Елена Архипова и Ольга Иванова получили Благодарность губернатора Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на линейке в гимназии им. Е.М. Примакова поздравил всех школьников с началом учебы Фото: Из материалов пресс-службы

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Важно, что мы начинаем учебный год очно»

В Московской области прошли традиционные для первого дня нового учебного года школьные линейки. В этом году в регионе вновь серьезный скачок по числу новых учеников - на 38 тысяч ребят больше, чем осенью 2019-го. Всего в разные классы пошли 950 тысяч мальчишек и девчонок. При этом в сентябре в разных муниципалитетах заработают сразу 17 новых школ, а всего к концу года - 35!

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на линейке в гимназии им. Е.М. Примакова поздравил всех школьников с началом учебы. Гимназия уже второй год подряд занимает 2 мест в рейтинге школ Подмосковья.

Напутствовать учеников вместе с Андреем Воробьёвым в Одинцово приехали министр просвещения России Сергей Кравцов и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, внук Евгения Максимовича, имя которого и носит гимназия.

В Московской области прошли традиционные для первого дня нового учебного года школьные линейки Фото: Из материалов пресс-службы

- Я хочу сказать спасибо учителям. А всем нашим ребятам - пожелать, чтобы вы смело шли вперед, - сказал губернатор. - Чтобы родители всегда понимали вас и поддерживали. Все получается тогда, когда этого очень хочешь, когда работаешь.

Сергей Кравцов в свою очередь отметил, что весной дети были вынуждены из-за коронавируса учиться дистанционно, но осенью занятия будут проводиться вновь в стенах школ - с соблюдением всех мер безопасности.

- Важно, что мы начинаем учебный год очно и для того, чтобы продолжать учебу в стенах родных школ, очень важно сохранять элементарные требования, которые обеспечат здоровье наших школьников, здоровье родителей школьников, здоровье учителей. С началом нового учебного года!

Евгений Примаков добавил: «Я думаю, что если бы мой дед видел это все, он бы страшно гордился. Я хочу пожелать первоклашкам, чтобы вы были чуть умнее, чуть успешнее, чуть усидчивее, чуть прилежнее, чем мы, те, кто постарше. Поздравляю вас от всего сердца!».

КСТАТИ

Проект по просьбам жителей

Два года назад Егорьевск отметил свое 240-летие - он был основан в 1778 году. Городок небольшой и уютный, сейчас начинает открывать себя для туристов. Этому способствует и большая программа по благоустройству, которая развернулась в историческом центре. Губернатор Андрей Воробьёв проверил, как идет реконструкция.

В Егорьевске облагородили часть Советской улицы и шесть площадей - один из отрезков стал пешеходным, здесь появились новые кафе, фонтан, территорию по-новому зонировали. Обычная городская улица после реконструкции стала популярным среди горожан местом отдыха.

Кстати, проект благоустройства площади и улицы Святого Александра Невского в этом году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

- Проект согласовывали с нами, горожанами, учли наши пожелания, - рассказал член инициативной группы жителей Егорьевска Дмитрий Кукушкин. Работы должны завершить в 2021-м.