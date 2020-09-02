Дмитрий Быков научит писать стихи, а Захар Прилепин расскажет всю правду о Есенине: Самое интересное на Московской книжной ярмарке

Из-за пандемии коронавируса билеты на ММКЯ теперь можно будет купить только онлайн Фото: Михаил ФРОЛОВ

ММКЯ в этом году проходит в новом месте: не на ВДНХ, а в двух шагах от Красной площади, в Центральном выставочном зале «Манеж». Из-за пандемии коронавируса билеты на ММКЯ теперь можно будет купить только онлайн - на сайте mibf.info и на конкретное время. Каждый день работы ярмарки будет разбит на часовые сеансы (11.00 - 12.00, 12.00 - 13.00 и так далее). В тот промежуток, который указан у вас на билете, вы должны успеть войти на ярмарку (дальше время пребывания не ограничено - можете гулять по ней хоть целый день).

Первый сеанс во все дни работы ММКЯ - с 11.00 до 12.00. Последний сеанс 2 сентября - 20.00 - 21.00, 3 и 6 сентября - 19.00 - 20.00, 4 и 5 сентября - 21.00 - 22.00. Естественно, проходить на выставку вы должны будете в маске и перчатках.

Большинство писателей придут на встречи с читателями в Манеж лично, некоторые примут участие в ярмарке онлайн (но им все равно в прямом эфире можно будет задавать из зала вопросы и получать ответы). Из крайне обширной, несмотря на пандемию, программы мы выбрали самые интересные мероприятия.

2 сентября

13.00. Владимир Познер представляет книгу «Одноэтажная Америка», написанную по мотивам его многосерийного телефильма. СЦЕНА 5/Большая.

14.00. Певица Любовь Казарновская представляет свою книгу «Страсти по опере» - рассказ об истории возникновения и развития оперного искусства. СЦЕНА 6/Малая.

15.15. Писатель Данил Корецкий (участвует онлайн) расскажет о своей новой книге «Алмазы для Золушки» и литературной премии «Русский детектив». СЦЕНА 6/Малая.

17.45. Встреча с Михаилом Елизаровым, лауреатом премии «Национальный бестселлер 2020». СЦЕНА 6/Малая.

19.45. Презентация книги «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться». О ней расскажет автор - биолог, научный журналист Полина Лосева. СЦЕНА 4/Конференц-зал.

3 сентября

13.00. Встреча с британской писательницей Софи Кинселла (участвует онлайн). Автор бестселлеров «Шопоголик» и «А ты умеешь хранить секреты?» расскажет о своей серии детских книг «Моя мамочка - фея». СЦЕНА 7/Детская.

14.00. Встреча с Янушем Леоном Вишневским (участвует онлайн). Он расскажет, как почти двадцать лет отбивался от предложений написать продолжение своего самого популярного романа «Одиночество в сети», и объяснит, почему сейчас пришло время все-таки это сделать. СЦЕНА 6/Малая.

16.30. Легендарный кардиохирург Лео Бокерия представит книгу «Влюблен в сердце». СЦЕНА 9/Балкон.

17.00. Презентация книги Павла Басинского «Соня, уйди» о жене Льва Толстого, Софье Андреевне. СЦЕНА 8/Второй этаж.

4 сентября

13.45. Встреча с авторами популярнейших детективов, братом и сестрой Литвиновыми - Анной (участвует лично) и Сергеем (участвует онлайн). Они расскажут про новый роман «Любить, бояться, убивать» из цикла о частном детективе Паше Синичкине. СЦЕНА 5/Большая.

18.45. Презентация нового романа Фредерика Бегбедера «Человек, который смеялся до слез». Автор участвует онлайн. СЦЕНА 4/Конференц-зал.

21.15. Одна из самых популярных российских детективщиц Татьяна Полякова представляет книгу «Четыре всадника раздора». СЦЕНА 5/Большая.

5 сентября

12.45. Презентация первой книги о знаменитом режиссере Карене Шахназарове «Своя тайна». И герой, и автор Михаил Крупин представят ее лично. СЦЕНА 9/Балкон.

13.00. Искусствовед Софья Багдасарова представит вышедшую под ее редакцией книгу «Лев Толстой очень любил детей. Псевдо-Хармс» - про абсурдистские анекдоты из жизни великих писателей, сочиненные в 70-е годы остроумными художниками Натальей Доброхотовой-Майковой и Владимиром Пятницким и мгновенно распространившиеся в самиздате. СЦЕНА 3/Мифология.

16.15. Встреча с писательницей Диной Рубиной (участвует онлайн). СЦЕНА 5/Большая.

16.30. Встреча с писателем Дмитрием Быковым, который представит книгу «Советская литература: мифы и соблазны», изданную в серии «Прямая речь». СЦЕНА 6/Малая.

17.30. Встреча с писателем, депутатом и главным редактором журнала «Юность» Сергеем Шаргуновым. СЦЕНА 8/Второй этаж.

17.30. Презентация новой, публицистической книги прозаика и сценариста Алексея Иванова («Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Ненастье», «Тобол», «Пищеблок»). Она называется «Быть Ивановым» и основана на диалоге автора с читателями. СЦЕНА 5/Большая.

17.45. Встреча с фантастом Вадимом Пановым. СЦЕНА 6/Малая

19.15. Опять Дмитрий Быков - на этот раз под рубрикой «Школа писателя» он расскажет, как писать стихи. СЦЕНА 3/Мифология.

20.00. Книгу воспоминаний Олега Табакова «Мечта о театре» представляет вдова великого актера Марина Зудина. СЦЕНА 5/Большая.

6 сентября

13.00. Дарья Донцова (участвует онлайн) представляет новые книги: очередной детектив о Даше Васильевой «Темные предки светлой детки» и детскую сказочную повесть «Когда гаснет фонарик». СЦЕНА 5/Большая.

15.15. Захар Прилепин представляет свою новую книгу «Ополченский романс». СЦЕНА 6/Малая.

15.30. Встреча с Татьяной Устиновой, презентация нового детектива «Пояс Ориона». СЦЕНА 5/Большая.

16.15. Алексей Решетун - судмедэксперт, пишет книги о своей нелегкой, невеселой, но увлекательной профессии. Тема его встречи с читателями - «Как не умереть молодым». В качестве иллюстрации - истории молодых людей, которые в свое время не попали на подобную лекцию и в результате попали сразу к Алексею на вскрытие. СЦЕНА 8/Второй этаж.

16.15. Встреча с живым классиком русской литературы Людмилой Петрушевской, презентация книги «Брачная ночь, или 37 мая». СЦЕНА 4/Конференц-зал.

16.30. Встреча с Евгением Водолазкиным. Автор «Лавра», «Авиатора» и «Брисбена» представит новый сборник пьес «Сестра четырех». СЦЕНА 6/Малая.

17.30. Снова Захар Прилепин - на этот раз он представляет свою книгу «Есенин: Обещая встречу впереди», самую объемную и подробную биографию выдающегося поэта. СЦЕНА 8/Второй этаж.

План ярмарки. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

НЕ ПРОПУСТИ!

Курс женской сексуальности и поиски оргазма

На ММКЯ будут представлены проекты Издательского дома «Комсомольская правда». Постарайтесь обратить на них особое внимание!

4 сентября, 20.15. Презентация книги «Бабочка в кулаке, или Неуловимый оргазм». Психотерапевт, сексолог, гештальт-терапевт, невролог Наталья Терещенко много лет помогает людям найти индивидуальные психологические причины соматических заболеваний. А сейчас представляет уникальный курс по женской сексуальности, который помог тысячам женщин решить их проблемы и начать жить многогранной жизнью. СЦЕНА 9/Балкон.

5 сентября, 19.00. Презентация книги «Курск»: 20 лет спустя. Тайны, скрытые под водой». Книга Игоря Курдина - подводника, капитана 1 ранга ВМФ СССР и ВМФ России, действующего председателя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ - посвящена трагической гибели АПЛ «Курск», которую двадцать лет назад оплакивала вся страна. СЦЕНА 9/Балкон.

! 6 сентября, 12.30. Программа, посвященная 95-летию Издательского дома «Комсомольская правда». С 1925 года любимая газета страны вместе со всеми россиянами проходила через войны и развал СССР, рассказывала о строительстве БАМа, победах в космосе, освоении Арктики, Олимпиадах, пандемии… О прошлом и настоящем газеты расскажет шеф-редактор «КП» Евгений Сазонов. СЦЕНА 8/Второй этаж.