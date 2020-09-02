"Дети улетели домой, не подозревая, что мамы уже нет". В Москве женщина умерла во время посадки в самолет

54-летняя Галина - многодетная мама из Астрахани, всего они с мужем воспитывали 5 детей.

Трагическая история произошла в аэропорте Внуково. Несколько дней назад во время посадки в самолёт 54-летней пассажирке с тремя детьми внезапно стало плохо. Её вывели из салона и вызвали медиков, врачи приняли решение госпитализировать женщину, но по дороге в больницу она скончалась. Трое её детей улетели тем же рейсом, о судьбе своей мамы они узнали от родственников, только приземлившись в Астрахани. Разберёмся в произошедшем.

54-летняя Галина - многодетная мама из Астрахани, всего они с мужем воспитывали 5 детей, причём родной из них только один. Ещё четверых детей пара забрала к себе из неблагополучной семьи сестры мужа. Так они и жили большой дружной семьёй, но несколько месяцев назад в их дом пришло несчастье: супруг Галины Николай погиб из-за тромба. Дети очень тяжело переживали утрату отца, но и самой женщине было нелегко, ведь она старалась всех поддерживать. Недавно она решила свозить детей в Москву. Их пригласила погостить у себя родственница, которая живёт в столице.

Полина решила использовать такую прекрасную возможность, ведь дети мало путешествовали, и им очень не хватало в последнее время приятных эмоций. Тем более, что у семейства была возможность погулять по столице и успеть вернуться домой до начала учебного года с новыми впечатлениями. Галина взяла с собой двух сыновей и дочку, у ещё двоих подростков на последние дни лета были свои планы, и они предпочли остаться. Но никто не мог и предположить, чем обернётся эта поездка.

В Москву Галина, 10-летний Артём, 11-летний Степан и 24-летняя Марина (имена изменены) приехали поездом, а обратно решили лететь на самолёте, так было бы быстрее. Несколько дней погуляв по достопримечательностям столицы, семейство засобиралось домой. Они планировали лететь ранним утренним рейсом. Тётя Света (имя изменено) проводила детей и их маму в аэропорт и через несколько часов ждала от них звонка с новостями о прилёте. Долгожданный звонок сильно напугал пожилую женщину, в трубке звучал встревоженный голос встречавшей семью родственницы. Самолёт в Астрахани приземлился без Галины, дети рассказали, что их маму увезли на скорой прямо из аэропорта. Но никакой информации о её состоянии и местонахождении у них не было. Родственники были встревожены, ведь её возвращения дома ждали ещё двое детей. Они не знали, что им говорить.

— Я стала звонить в скорую помощь, но мне отказывались предоставлять данные, поскольку я не близкий родственник. Потом сказали, что её должны были доставить в 31-ю больницу, я звонила туда, но там её не принимали. Я снова набирала в скорую и молила сказать мне хоть что-то, видимо, меня пожалели и сказали, что Галя скончалась, причину мне не назвали, — рассказала Светлана kp.ru

Эту страшную весть женщина передала по телефону родственникам и сразу поняла, что пятеро детей в Астрахани остались без родителей. Мысли путались, Светлана пыталась связать события вместе и понять, что могло случиться с Галиной в самолёте. Женщина вспомнила, что по приезде гостья жаловалась на плохое самочувствие.

— Когда Галя приехала, в тот же день жаловалась, что у неё голова болит и нога правая, даже прихрамывала. Но она не думала, что это так серьёзно. Я ей компресс предложила сделать, она на ночь забинтовала её. А после случившегося дети рассказали, что в самолёте она говорила, что ей не хватает воздуха, — говорит Светлана

Но точную причину смерти смогут установить только эксперты. Теперь Светлана хочет оформить опеку над своими несовершеннолетними племянниками и забрать их к себе в Москву, чтобы о них было кому позаботиться.