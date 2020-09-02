В Домодедово самолет сел со второго раза, пролетев над взлетной полосой с выпущенными шасси

Самолет авиакомпании `Уральские авиалинии` во время полета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самолет авиакомпании "Уральские Авиалинии" приземлился в Домодедово, пролетев над взлетной полосой с выпущенными шасси. У пилота возникли сомнения в их целостности, поэтому был совершен второй круг. Аэропорт был проинформирован, что борт, выполняющий рейс U6106 Иркутск-Москва, не смог приземлиться в назначенное время. К взлетной полосе подъехали экстренные службы, но их помощь не понадобилась. Аэропорт подтвердил, что посадка прошла без происшествий.

- Самолет приземлился штатно, - сказали "КП" в пресс-службе Домодедово.

Авиационный эксперт по безопасности Александр Романов говорит о вероятности проблем с электроникой, которая могла показать проблемы с шасси.

- Возможно, были какие-то проблемы с шасси. По технологиям при уходе на второй круг нужно убирать шасси, потому что это не экономично, потеря топлива. И если выполнять целый круг, то лучше убрать и выпускать снова перед посадочной полосой. Не думаю, что они забыли их убрать, какая-то была причина.

- А как это можно было определить?

- Есть сигнализация. Если шасси выпущены, то горят зеленые лампочки. Если не горят, то они будут красные или желтые. Возможно, электроника показала какое-то неточное положение, и возникли сомнения.

В авиакомпании "Уральские авиалинии" сказали лишь о том, что следы на полосе оставил не их борт.

- При осмотре шасси повреждений резины не выявлено, таким образом, это не наш борт оставил после себя следы, - прокомментировали в пресс-службе "Уральских авиалиний".