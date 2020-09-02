Все жилые дома Москвы готовы к отопительному сезону

Московские энергетики завершили подготовку к отопительному сезону Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Летняя жара закончилась, пора и о предстоящих холодах подумать. В столице завершилась подготовка жилых домов и социальных учреждений к отопительному сезону.

«В установленный срок - к 1 сентября - городские службы привели в порядок около 73 тысяч зданий, в том числе 33,9 тысячи многоквартирных домов, порядка 8,7 тысяч значимых социальных объектов и более 30,5 тысяч других сооружений», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Напомним, из-за пандемии в этом году пришлось перенести начало подготовки к зиме и старт летних отключений горячей воды. Традиционно их запускали в первых числах мая. А сейчас к ним приступили только 1 июля.

ЧТО СДЕЛАЛИ

- провели гидравлические испытания на тепловых и водопроводных сетях;

- нашли и исправили возможные нарушения в коммуникациях;

- сделали профилактический ремонт более 2,6 тысяч километров газовых сетей;

- подготовили ТЭЦ, котельные, тепловые пункты и станции, электросети;

- тщательно проверили и протестировали все оборудование, чтобы исключить возможные сбои осенью и зимой.

ЧТО ЕЩЁ

К зиме продолжают готовить столичные дороги, мосты и тоннели.

«В городе уже отремонтировано более 75% от общего количества дорог, - отметил Петр Бирюков. - Всего планируется обновить более 900 дорожных участков общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров. При этом завершён ремонт 12 мостов и тоннелей. До конца года в порядок приведут еще 19 таких сооружений».