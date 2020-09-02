В Москве открылось новое приёмное отделение больницы имени Спасокукоцкого

Сергей Собянин во время посещения Спасокукоцкой больницы после капитального ремонта. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В столице продолжается обновление поликлиник и больниц. С начала этого года в больнице № 67 открылись пульмонологический и спинальный центры. Пациентов начала принимать и новая клиника – Московский международный онкологический центр.

Сегодня, 2 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл после капитального ремонта Клинику урологии и новое приёмное отделение больницы имени Спасокукоцкого.

«Несмотря на пандемию, в этом году запустили несколько проектов модернизации московских клиник, - сказал Собянин. - На протяжении десятилетий в больнице имени Спасокукоцкого сложилась одна из сильнейших в мире школ урологии. Мы позаботились о том, чтобы пациенты клиники проходили лечение в комфортных условиях, а в распоряжении хирургов было самое лучше оборудование».

Городская клиническая больница им. Спасокукоцкого после капитального ремонта. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

По его словам, уже несколько лет врачам клиники помогает хирургический робот «ДаВинчи». В ближайшие месяцы в больнице появится еще один робот – следующего поколения с более широкими возможностями для проведения самых сложных операций.

ЧЕМ ПОМОГАЮТ ПАЦИЕНТАМ

В клинике урологии больницы имени Спасокукоцкого мужчинам и женщинам предлагают полный набор услуг - от диагностики и консультаций, малоинвазивных операций до высокотехнологичного лечения заболеваний мочеполовой системы. При необходимости для консультации и лечения могут пригласить и других профильных специалистов.

В списке услуг:

- лапароскопические, робот-ассистированные и открытые оперативные вмешательства для лечения широкого спектра урологических заболеваний;

- консервативная лекарственная терапия с помощью последних наработок фарминдустрии;

- реабилитация после лечения опухолевых заболеваний;

- реконструктивные операции по воссозданию мочевого пузыря и восстановление проходимости мочевых путей;

- кабинет рентгенударного дистанционного дробления камней с помощью современных малоинвазивных методов оперативного лечения мочекаменной болезни и рака простаты (брахитерапия).

ЧТО ДАЛЬШЕ

В сентябре этого года в больнице должен завершиться ремонт корпуса № 3, где находятся урологические отделения № 3 и 4 на 115 коек. Это позволит полностью обновить все 6 операционных корпуса № 2.

Еще 8 операционных откроются после завершения ремонта корпуса № 3.

В этих зданиях установят 4 259 единиц нового оборудования, включая С-дугу, электрохирургические и эндоскопические аппараты.

По отдельному поручению Сергея Собянина для Клиники урологии закупят второй хирургический робот «DaVinci» – модель DaVinci Xi HD.

После модернизации Клиника урологии больницы имени Спасокукоцкого сможет увеличить прием пациентов с 7 до 10 тысяч человек в год.