В Москве семиклассница распылила в школе перцовый баллончик

13-летняя ученица лицея распылила перцовый баллончик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На календаре только 2 сентября, первый полноценный день нового учебного года (линейки не в счёт), а в московской школе уже ЧП. В разгар уроков 13-летняя ученица лицея на улице Толбухина, что в Можайском районе, распылила в классе перцовый баллончик. Девочка потеряла сознание, а ее одноклассники выбежали в коридор, спасаясь от едкого запаха. Учитель не растерялась: вызвала скорую, а пока врачи ехали, сделала школьнице искусственное дыхание.

- Пострадавшему ребенку была оказана медицинская помощь, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе УМВД России по Москве. - По факту происшествия проводится проверка.

Госпитализация девочке не потребовалась. Ее одноклассники не пострадали. Как удалось выяснить «КП», все произошло случайно. Семиклассница заметила баллончик в рюкзаке подруги, взяла его без разрешения и стала крутить в руках.

- Она взяла его из любопытства и случайно нажала на кнопку, распылив вещество себе в лицо, - сообщил наш источник в правоохранительных органах.

Хозяйку баллончика уже опросили следователи. Девочка рассказала, что баллончик ей дали родители. Она и раньше носила его в школу для самообороны по пути на учебу и обратно. В школе проводят собственную проверку.