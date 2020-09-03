Благоустройство парка Северного речного вокзала в столице: Для набережной изготовят копии шлюзов Канала имени Москвы

Фото предоставлены пресс-службой департамента капитального ремонта города Москвы

В столице завершается масштабная реконструкция здания Северного речного вокзала и благоустройство парка рядом с ним. На площади в 49 гектаров появится комфортное городское пространство с прогулочной набережной, местами для отдыха и обновлённым причалом для водного транспорта. Открытие планируется уже в ближайшие дни.

«По набережной потечёт ручей, имитирующий Канал имени Москвы, - рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы. - По всей его длине, а это порядка 400 метров, поставим уменьшенные копии существующих на канале шлюзов».

КАК ЭТО ДЕЛАЮТ

Основной материал - латунь. Красивый и долговечный металл не испортят ни коррозия, ни механические повреждения. К тому же, многие детали интерьера здания Северного речного вокзала сделаны из этого же металла.

Фото предоставлены пресс-службой департамента капитального ремонта города Москвы

Мастера работают так:

- сначала в специальной программе создали 3D модели шлюзов для оценки размеров деталей и порядка их сборки;

- 3D модель разбивали на 2D элементы, то есть на плоские части шлюза. С помощью специальной программы их раскладывают на листы латуни;

- на фрезерном станке нарезали детали шлюза, каждая из которых проходила последовательную рихтовку и шлифовку;

- на сборке сначала делали каркас, поверх которого собирали сам шлюз;

- на собранном шлюзе зачищали сварочные швы и проводили пескоструйную очистку с последующим патинированием.

ЧТО УВИДИМ

Мастера старились скопировать такие элементы как:

- на башнях шлюза «Темпы» стоят скульптурные группы Ю. П. Поммера и А. А. Стемпковского;

- на башнях шлюза «Яхрома» - медные скульптуры каравеллы Колумба «Санта Мария». При изучении оригинала каравелл выяснилось, что они не одинаковые. На одном из них - гарпия, на другом – лев;

- на башнях верхних ворот шлюза «Икша 2» - 4 скульптуры, по две на каждой башне – это рабочий и работница;

- на шлюзе «Деденево» - элементы классической архитектуры.

- На копиях четко читаются окна, двери, балюстрады, часы и светильники.

Фото предоставлены пресс-службой департамента капитального ремонта города Москвы

КАКИМ БУДЕТ РУЧЕЙ

Копию Канала имени Москвы станет ещё и в учебным пособием. Посетители парка смогут рассмотреть модели шлюзов, оригиналы которых стоят вдоль настоящего канала.

По всему ручью обозначат водохранилища, через которые протекает канал – Иваньковское, Икшинское, Пестовское, Учинское и Пяловское. Вдоль ручья разместят надписи с информацией об истории канала.

Дети и взрослые смогут не только узнать здесь много нового, но и просто развлечься, например, запуская кораблики.