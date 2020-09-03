Дороги в Новой Москве: Для Калужского и Киевского шоссе построили дублер, для Коммунарки - выезд на МКАД

Автодорога "Марьино-Саларьево". Фото: Александр Щербак/ТАСС

Новая Москва становится ближе. Сегодня, 3 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по двум автодорогам в Троицком и Новомосковском округах.

"В этом году в Москве планируется построить более 90 километров дорог, - сказал Собянин. - Сегодня открываем две важные магистрали в Новой Москве. Во-первых, дорогу "Марьино – Саларьево" - дублер Калужского и Киевского шоссе. И, во-вторых, прямой выезд на МКАД, минуя Калужское шоссе, для жителей Коммунарки и поселка Газопровод".

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

1. Автодорога "Марьино-Саларьево".

Где: параллельно Киевскому и Калужскому шоссе – от улицы Адмирала Корнилова (в районе Хованского центрального кладбища) до автодороги "М3-Середнево-Марьино-Десна".

Длина маршрута: 13,6 км.

На трассе: 4 полосы для движения, 22 автобусные остановки,

11 светофоров, мост через реку Ликову длиной 140 метров, кольцевое пересечение с автодорогой "М3-Сосенки-Ямонтово", надземный пешеходный переход в районе СНТ "Чайка" и "Строитель", шумозащитные экраны длиной 4,7 километра.

Какая польза: удобнее и быстрее теперь добираться к станциям метро "Саларьево" и "Филатов Луг" жителям г. Московский, населенных пунктов Мамыри, Саларьево, Николо-Хованское, Зимёнки, Пушкино, Марьино, пос. Валуево, Филимонки.

Кроме того, улучшены подъезды к Хованскому кладбищу, а также открыт выезд на магистраль "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе".

Дорога, соединяющая Южное Бутово и поселок Коммунарка в «Новой» Москве. Фото: АГН "Москва"

2. Новый прямой выезд из Коммунарки.

Где: от поселка Коммунарка до МКАДа с транспортной развязкой на 40-м километре. Новый Проектируемый проезд № 7051 проходит параллельно Калужскому шоссе от Коммунарки вдоль СНТ "Дубки", "Энергия", "Полянка" и выходит на МКАД в районе ТЦ "МЕГА", по сути являясь дублёром Калужского шоссе.

Длина маршрута: 7,4 километра.

На трассе: 6 полос для движения, эстакада-съезд с Калужского шоссе в районе "Фуд-Сити" в сторону улицы Александры Монаховой, выезд на проектируемый проезд № 7033 в районе ТЦ "Декатлон", надземный пешеходный переход в районе СНТ "Полянка", дом 11, шумозащитные экраны длиной 1,1 километра.

Какая польза: быстрее смогут ездить по городу жители поселка Газопровод, деревни Мамыри и соседних товариществ. Помимо этого, разгрузится основной участок Калужского шоссе и действующая развязка с МКАД.

ЧТО ДАЛЬШЕ

До конца этого года в Новой Москве завершится:

- реконструкция магистральной улицы районного значения "пл. Остафьево – г.о. Щербинка" (длина - 3,4 км);

- продолжение Октябрьского проспекта в Троицке (улица Академика Черенкова – улица Дальняя, длина - 1,3 км).

ЦИФРЫ

В 2020 году в Москве планируют построить более 90 километров дорог, 21 искусственное сооружение и 20 пешеходных переходов.