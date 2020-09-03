Необычные новостройки Москвы: Жилой дом-пароход в Тушине и башня с голубями на ЗИЛе

Необычный многофункциональный комплекс с аллюзией на морское судно​ построят в Южном Тушино. Фото: archsovet.msk.ru

Столичные архитекторы, что ни день, удивляют креативом. Во многих районах строятся или планируются необычные здания - жилые, офисные и многофункциональные комплексы. Новые проекты утвердила Москомархитектура.

СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ

Что будет: жилой дом высотой от двух до шести этажей. Комплекс общей площадью 6 тысяч квадратных метров напомнит морской корабль. Некоторые детали здания ну точь-в-точь трубы и палубы. А на деле - вытяжные шахты на крыше, перголы на террасах первого этажа и короба для кондиционеров.

Необычный многофункциональный комплекс с аллюзией на морское судно​ построят в Южном Тушино. Фото: archsovet.msk.ru

На первом этаже - офисы и кафе. В доме - подземный паркинг. Фасады облицуют керамическими плитами "под кирпич", керамогранитом, панелями и декоративными металлическими решетками.

Где: проезд Досфлота, вл. 10, стр. 1.

Когда построят: ориентировочно к 2023 году.

«Дом с голубями» на ЗИЛе построят к 2023 году. Фото: archsovet.msk.ru

"ПЕРНАТЫЕ" ПЕНАТЫ

Что будет: жилой дом из двух корпусов – "Дом-птица" и "Дом-клетка-для-птицы". На крыше 8-этажного корпуса совьют гнездо двухметровые фигуры белых голубей. Фасады украсят особой раскладкой клинкерного кирпича, большими карнизами и французскими балконами.

Рядом вырастет башня в 16 этажей. Для неё отлиты почти 30 специально созданных бетонных элементов. На верхних этажах в фасаде сделают вставки из стекла кубической формы.

«Дом с голубями» на ЗИЛе построят к 2023 году. Фото: archsovet.msk.ru

Где: квартал ЗИЛа, жилой комплекс №15.

Когда построят: в конце 2023 года.

В технопарке «Слава» появится новое «прозрачное» здание. Фото: archsovet.msk.ru

ВИЖУ ВАС НАСКВОЗЬ

Что будет: здание высотой от 6 до 12 этажей в технопарке "Слава" в Черемушках. Фасады с западной стороны застеклят более, чем на наполовину, атриум – на 90 процентов. Корпус получится почти полностью прозрачным, с лестницами, панорамными лифтами и открытыми переходами. В хорошую погоду внутри будет очень много солнечного света.

Козырьком над входом и первыми этажами нависнет огромная часть здания.

В технопарке «Слава» появится новое «прозрачное» здание. Фото: archsovet.msk.ru

В производственно-административной зоне корпуса разместятся промышленные площадки, лаборатории, склады и зона погрузки-разгрузки. В общественной зоне - кафе, торговля, салон красоты и стоматология.

Где: Научный пр-д, д. 20, стр. 2.

Когда построят: в 2022 - 2023 годах.

В Московском построят школу искусств в стиле брутализм. Фото: archsovet.msk.ru

БРУТАЛЬНАЯ КРАСОТА

Что будет: трёхэтажный корпус школы искусств в стиле брутализма. Фасад соберут из глухих и витражных панелей так, что со стороны покажется, будто здание все время находится в движении. На площади около 8 тысяч квадратных метров разместятся классы народных инструментов, мастерские, музыкальные кабинеты, творческие студии, хореографические залы, компьютерные классы. Для концертов школьников и приглашённых артистов - просторный зрительный зал с фойе.

В Московском построят школу искусств в стиле брутализм. Фото: archsovet.msk.ru

Фасады облицуют модной клинкерной плиткой. Вывеску учебного заведения нарисуют буквами из черного металла.

Где: Новая Москва, г. Московский, ул. Никитина, вл. 7.

Когда построят: в 2022 - 2023 году.

В Рассказовке построят детский сад с «домиками» на фасадах. Фото: archsovet.msk.ru

ИГРАЕМ В ДОМИКИ

Что будет: трёхэтажный детский сад общей площадью более 4,5 тысяч квадратных метров. Фишка - яркие разноцветные рисунки домиков на фасаде. Пожалуй, среди остальных зданий в районе эта новостройка получится самой весёлой и цепляющей взгляд. Первый этаж облицуют модным сегодня клинкерным кирпичом. Внутри садика - 14 групповых ячеек всего на 350 детей, медицинский блок, спортивный и музыкальный залы, кружки. Во дворе - игровые и спортивные площадки с навесами. Вокруг участка высадят деревья и кустарники.

Где: Новая Москва, д. Рассказовка, 9-й квартал.

Когда построят: ориентировочно в 2023 году.