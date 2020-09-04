После реконструкции улиц и парков москвичи все чаще выбирают для прогулок велосипеды, самокаты и ролики. Фото: Сергей ВЕДЯШКИН/АГН «Москва»

День города Москва отмечает уже в ближайшие выходные - 5 и 6 сентября. В этом году, непростом, очень не похожем на все предыдущие, и День города тоже будет другим. Без крупных массовых мероприятий, масштабных концертов и программ, украшавших Москву в последние годы.

Но атмосферу праздника создают сами жители. Ведь город в первую очередь "делают" люди - все, кто живет в нем, работает, помогает его развитию. Это особенно стало заметно в дни пандемии. Каждый из нас испытывал гордость за тех, кто пришел городу на помощь в трудную минуту, тех, кто круглосуточно обеспечивал жизнь мегаполиса и его жителей. Столица гордится каждым из них.

В свой день рождения Москва говорит "Спасибо!" всем, кто выполняет свою работу, порой столь незаметно, что многие и не задумываются о трудностях иной профессии. Впрочем сама жизнь выбрала и показала героев среди нас. Ими без сомнения в эти дни стали врачи и медицинские работники. При этом жизненно важной является каждая профессия в огромном городе. Поэтому самое главное - чаще говорить друг другу "Спасибо!". Всегда есть, за что поблагодарить каждого из миллионов жителей столицы, за их труд, каждодневную работу. Слово - москвичам!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Троц, волонтер. Фото: Иван МАКЕЕВ

Наталья Троц, волонтер:

- Сегодня я помогаю на вакцинации против гриппа. А вообще по профессии я продюсер и по совместительству кинолог. Во время самоизоляции, когда пожилые должны были оставаться дома, я предложила им свою профессиональную помощь в выгуле собак. Как и многие волонтёры, которые поддерживали и продолжают поддерживать москвичей.

Мне в свою очередь хочется поблагодарить работников наземного транспорта. В День города пожелаю москвичам всегда оставаться такими же добрыми, такими же радушными, такими же отзывчивыми, какими я их знаю на протяжении всей своей жизни, так как я тоже родилась в Москве.

Илья Акинфиев, врач-инфекционист. Фото: Иван МАКЕЕВ

Илья Акинфиев, врач-инфекционист:

- Работаю в городской поликлинике. Моя профессия - лечить людей от инфекционных заболеваний. Мы с коллегами сегодня получаем много слов благодарности от жителей.

А я в День города хотел бы поздравить всех сотрудников метрополитена, поблагодарить за их тяжелый труд. И за то, что они делают нашу жизнь гораздо проще, удобнее и комфортнее.

Наталья Ничипорова, психолог. Фото: Личный архив героя публикации

Наталья Ничипорова, психолог:

- Мне хочется поблагодарить московских водителей-экспедиторов и курьеров доставки. В последнее время часто пользуюсь их услугами - и для отправки посылок, и для заказа разных товаров. Могу сказать, что в столице уровень сервиса доставки во всех компаниях, в которые я обращалась, вырос просто до небес. Эти службы работают, как часы, очень здорово! Желаю мужчинам и женщинам, которые работают в этой непростой профессии, успехов, хороших заработков, побольше хороших клиентов и самых высоких оценок в рейтингах качества.

Сергей Лунев, капитан полиции, командир взвода дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД Северного округа Москвы. Фото: Пресс-служба ГИБДД

Сергей Лунев, капитан полиции, командир взвода дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД Северного округа Москвы:

- Весь мир сегодня борется с опасным вирусом. В такое сложное время очень важно поддерживать друг друга, проявлять высокую ответственность во имя благополучия города. Сотрудники столичной Госавтоинспекции мгновенно реагируют на всю поступающую информацию и выполняют свою главную задачу – обеспечивать безопасность движения на улицах Москвы.

Хочу поблагодарить медицинских и социальных работников, волонтеров, которые работают в эпицентре знаковых событий этого года и даже сегодня находятся на передовой. Побед вам в любых обстоятельствах и ситуациях, радости вопреки всему и несмотря ни на что, сил для глобальных свершений и простого человеческого счастья. Нашему городу – развития и дальнейшего процветания. Всем москвичам - счастья, улыбок и отличного настроения не только в праздники, но и каждый день.

Николай Переверзев, строитель:

- В колледже отучился на мастера общестроительных работ. Потом участвовал в стройках нескольких жилых комплексов на востоке Москвы. Теперь работаю на стройплощадках в Новой Москве, в том числе и на участке погрузочно-разгрузочных работ. Очень рад, что могу показать сыну во время прогулок результаты своего труда.

В День города в первую очередь хотел бы поблагодарить всех строителей, в том числе метростроевцев. Темпы на стройках столицы сейчас колоссальные. Еще было бы здорово через газету поздравить всех, кто ухаживает за улицами и парками, моет дороги, наводит порядок, убирает мусор. Все это на благо нашей столицы. Москва, с праздником!

Артем, сантехник. Фото: Личный архив героя публикации

Артем, сантехник:

- В управляющей компании в Кунцево работаю уже 12 лет. Некоторые говорят, что у нас тут окраины, красиво только в центре. Но это все неправда. Мне жить здесь очень нравится. Москва вообще она разная. В День города хотел бы поблагодарить всех работников коммунальных служб независимо от того, частная это фирма или городское предприятие. В городе миллион квартир, тысячи дворов, и всему этому хозяйству нужен уход. Без нас никак.

Кристина Макарова, управляющий спортклубом. Фото: Личный архив героя публикации

Кристина Макарова, управляющий спортклубом:

- Мне хочется сказать спасибо всем военнослужащим и правоохранителям, усилиями которых мы живем спокойно. А ещё благодарю всех, кто работает в торговле, также поварам, которые кормят нас, и врачам, которые заботятся о нашем здоровье.

Ирина, стилист, владелец профессиональной студии красоты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ирина, стилист, владелец профессиональной студии красоты:

- Хотела бы поблагодарить спортивных тренеров, особенно в плавании, помогающих детям расти здоровыми, развиваться и получать новые полезные навыки.

Ещё благодарю юристов. Их компетентная помощь помогает разобраться во многих житейских и деловых вопросах.

Денис, водитель трамвая. Фото: Личный архив героя публикации

РАЗМЫШЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ ТРАМВАЯ

- Меня зовут Денис. Я работаю водителем трамвая в Москве больше пяти лет. Сейчас у меня «Витязь», это новая модель, поколение XXI века. Хорошие, с кондиционером, низкопольные. И водить такие трамваи - удовольствие! У нас в депо много маршрутов. Но в основном езжу на 7-м маршруте. Горжусь тем, что работаю водителем трамвая.

Я живу и работаю в Москве и вижу ее каждый день из своей кабины. Москву нельзя не любить. Это огромный мегаполис. Живой организм со своим характером, атмосферой, погодой.

Москва всегда разная, веселая, приветливая, яркая, солнечная, праздничная или будничная, или, наоборот, хмурая или грустная. Но всегда спешащая, ни на минуту не замирающая. Москва красивая всегда. И в зимнюю стужу, когда утро, иней искрится на проводах, и весенним днем, когда снег тает и бегут ручьи, и летним вечером, когда зной уже спал и дышится легко. Да и осенним днем в вихре оранжевой, желтой листвы Москва прекрасна. Я вижу ее каждый день. Москву нельзя не любить.

В Москве живут замечательные люди. Пассажиры – обычные люди со своими проблемами, радостями и горестями. В большинстве своем люди приятные. Всегда наблюдаю за тем, как люди что-то подсказывают друг другу, общаются. За это время моей работы у меня в салоне не было ни одного конфликта. Что еще сказать? Москва это Москва. Я люблю Москву. Любите и вы тоже.

В День города обязательно хочу поблагодарить тех, кто сейчас обеспечивает нашу жизнь, тот уровень, к которому мы с вами привыкли. Наших врачей, медсестер, всех работников здравоохранения, которые работали на износ, спасая жизнь других близких людей. Начался учебный год – учителям тоже слова благодарности. Всех, кто работает на благо нашего города, независимо от профессии и рода деятельности. Каждый из нас делает что-то важное. Также благодарю своих коллег – транспортников, которые каждый день обеспечивают в прямом смысле жизнь Москвы. С праздником, дорогие земляки! С Днем города!

Радио марафон, посвящённый Дню города слушайте 5 сентября на радио «КП» с 13:00 до 17:00

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«Аквакомплекс «ЗИЛ» - заявка на победу!»

Многие москвичи рассказывают о столице на своих страницах в соцсетях. Одни делятся впечатлениями о транспортных новинках. Другим нравится гулять и оценивать места отдыха. А кто-то просто замечает, как меняется Москва и становится удобнее. Жители говорят «Спасибо!».

За последние годы ВДНХ так преобразилась, что многим нравится отдыхать здесь чуть ли не круглые сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Многодетная мама Екатерина Петроченкова (в Инстаграме - katynia007):

«Люблю гулять на ВДНХ. Сейчас это просто шикарное место. Убрали все назойливые кафешки посреди дороги. Теперь там отдельный фудкорт. Сделали широкие дорожки из идеальной гладкой плитки. Установили множество скамеек около безумно красивых клумб. Много пространства, шикарные ароматы цветов, отреставрированные павильоны и множество спортивных развлечений. Фонтаны, как всегда, завораживают. Их много и каждый прекрасен. Есть места, где можно просто посидеть в тишине. Реконструкция ВДНХ ещё не окончена. Строится новое здание павильона Росатома, скоростная канатная дорога и самое высокое в мире колесо обозрения. Так что в следующем году мы опять приедем!»

Станции на новом участке Некрасовской линии уже в скором времени соединятся с Большой кольцевой линией. Фото: Рамиль СИТДИКОВ/РИА Новости

Москвич, инвалид Павел Леонов (в Инстаграме - pasha.stories):

«Ещё в марте за несколько дней до самоизоляции в Москве открылись 6 станций на Некрасовской линии метро. Конечно, я хотел их посмотреть и рассказать о них. Станции в целом красивые, но поразило другое. Везде работают лифты, и это здорово! Самая крупная и интересная из новых станций - «Нижегородская». Мы даже нашли там тактильную плитку с очень оригинальным дизайном».

Москвичка, гид Юлия Голицына (в Инстаграме - mrs_golitsyna):

«Ещё немного оды велику... Очень круто переделали центр Москвы, одно удовольствие ездить по чистым, красивым, мощеным улочкам! Про велик много говорить не буду. Факты говорят сами за себя: за 4,5 часа доехали от дома до центра, позавтракали, сгоняли на детскую площадку в Музеон и вернулись обратно. Никаких проблем с парковкой и переходами! Мне кажется шикарно для маршрута длиною в 23 километра!».

В новом бассейне на ЗИЛе можно плавать под открытым небом круглый год. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/АГН «Москва»

Блогер Семён Ханукаев (в Инстаграме - semiiik):

«Аквакомплекс «ЗИЛ» - заявка на победу! Ещё одно новое место в Москве, открыли 28 июля. Отличный бассейн под открытым небом, да ещё и всесезонный! Есть сауна, можно погреться. А дворец водных видов спорта в «Лужниках», пожалуй, лучший в Москве. Если вы сильно устали и хотите на море, то есть вариант отдохнуть и в столице. Море, конечно, вы не увидите, но расслабиться получится точно! Очень поразило качество проделанной работы, каждый сантиметр идеально сделан! Уровень комплекса - Европа!»