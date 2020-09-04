Будучи не москвичом, так любить город: открылась выставка «Москва Наума Грановского 1920-1980»

Очередь в Мавзолей на Красной площади в 50-е годы. Фото: Алиса ТИТКО

Советская Москва остается в памяти горожан и на снимках фотографа Наума Грановского. Он снимал столицу больше полувека. Видел, как строились сталинские высотки, метро, стадионы. Ради одного кадра ждал облака, мягкий солнечный свет. Именно поэтому его фотографии такие ценные и считаются классикой фотоискусства. Сын Наума Грановского передал 35 000 негативов в фонд имени своего отца, чтобы в Центре фотографии имени братьев Люмьер открыли выставку к 110-летию автора.

- Для выставки «Москва Наума Грановского 1920-1980» мы отобрали 160 фотографий. Среди них есть легендарные снимки «Паровоз» или «Три моста», еще фотография, ставшая заставкой телепрограммы «Время». Есть и неизвестные общественности фотографии, которые показывают не только могущественную архитектуру города, строящуюся Москву, но и простые дворики, пятиэтажные дома, и людей, которые там живут, - рассказывает Александра Анисимова, куратор выставки и фонда Наума Грановского.

Сын фотографа Григорий Грановский (слева) с фотографом Валерием Христофоровым обсуждают кадр «Три моста». Фото: Алиса ТИТКО

Рассматривать черно-белые фотографии – особое удовольствие. На них вместо Храма Христа Спасителя – бассейн, стадион «Лужники» еще без крыши, метро имени Л.М. Кагановича, Новоарбатский мост еще именуется Калининским, за гостиницей «Украина» не виднеются башни делового центра «Москва Сити», на дорогах советские такси и троллейбусы, от которых в этом году отказалась столица. Все эти детали – история.

- Будучи не москвичом (уроженец Украины), Наум Грановский был настолько влюблен в город. Москва для него была объектом любования. Он снимал послевоенную архитектуру, которая казалась тогда чем-то вычурным, помпезным, не вовремя построенным. А сейчас выясняется, что люди меняют отношение к своему городу, они любят ту Москву, которую снимал Грановский, - сказала Елизавета Лихачева, директор Музея архитектуры имени А.В. Щусева.

Манежная площадь без ныне построенного торгового центра «Охотный ряд». Фото: Алиса ТИТКО

А снимать Москву Науму Грановскому хотелось с высоты птичьего полета. Но как? Тогда не было коптеров.

- Были открыты крыши, можно было легко договориться с консьержем, получить ключи от чердака. И даже люди были другие, они пускали его в квартиру ради эффектного кадра, - вспоминает Григорий Грановский, сын фотографа.

- Получается, что все фотографии отца хранились долгое время у вас дома?

- Да. Была отдельная комната, переделанная под фотостудию, где он печатал фотографии. Были стеллажи, где хранились негативы. И вот сейчас мы решили передать это в фонд, чтобы фотографии папы продолжали жить. Сейчас они «живут» на выставке, и в новом альбоме (монографии «Наум Грановский 1920 – 1980»), где собраны фотографии периода от 20-х до 80-х годов. Здесь не только знаменитые фотографии, но и неизвестные ранее работы. Главное, чтобы имя жило.

Кутузовский проспект в 60-е годы можно было перейти по зебре. Фото: Алиса ТИТКО

- А кто-то пошел по стопам отца, стал фотографом?

- Нет, я стал музыкантом, а мой сын – дирижер. Так что никто не стал фотографом.

Но Наум Грановский преподавал в университете, у него были последователи, один из них известный ныне фотограф Валерий Христофоров.

- Можно сказать, что я продолжаю его дело. Шесть лет я у него учился с 1966 года, - говорит Валерий Христофоров.

- Ваши работы браковал?

- Да. Говорил, что нужно переснять. Очень серьезно работал со мной, индивидуально. Он мне передал много полезных приемов и информации, как снимать красиво архитектуру, людей.

Храм Христа Спасителя до сноса и после. На его месте с 1960 по 1994 год был бассейн. Фото: Алиса ТИТКО

- А помните первую съемку?

- Первый раз мы с Наумом Самойловичем поехали снимать на Ростовскую набережную дом в виде буквы «С» (напротив Киевского вокзала). А ему нужно было снять известную фотографию «Три моста». Сидели ждали облачко, чтобы оно украсило небосвод. Сидели и ждали: будет облако или нет. Оно шло к нам полчаса. Это и было искусство. А сейчас люди торопятся, не выбирают нужный свет, нужный ракурс. Но ведь так важно сохранить историю.

Такую историю, какую можно увидеть на снимках Наума Грановского. На фото в 50-е годы видно, что люди могли перейти Кутузовский проспект, на площади Дзержинского (ныне Лубянская) еще нет памятника революционеру, а сейчас его уже нет. Вместо гостиницы «Россия» - парк «Зарядье», в Парке Горького нет символичной скульптуры «Девушка с веслом» и колеса обозрения. Ведь никто и подумать не мог, что монументальные здания и объекты могут раствориться в Москве. Тогда казалось, что архитектура на века. Но Москва развивается, меняет облик. И сравнить, как было и как стало, теперь можно только по сохранившимся снимкам Наума Грановского.

Выставка будет открыта до 31 октября 2020 года. Фото: Алиса ТИТКО

Где: Болотная набережная 3, стр.1. Ближайшие станции метро «Полянка» или «Кропоткинская»

Когда: со вторника по воскресенье, с 12.00 до 21.00. Открыта до 31 октября 2020 года.

Стоимость: 450 рублей, для студентов и пенсионеров – 250 рублей, дети до 6 лет – бесплатно.