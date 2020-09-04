Хочешь спокойствия — готовься к гриппу?

В этом году во всем мире уделяется особое внимание кампаниям по вакцинации от вирусов гриппа. Инфекция гриппа особенно опасна для людей старше 60 лет, для детей в возрасте с 6 месяцев до 6 лет, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Однако в условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции велика вероятность сочетанной инфекции, когда человек одновременно болеет и гриппом, и COVID-19. Это может стать серьезной нагрузкой на организм, привести к тяжелым последствиям для здоровья и даже увеличить вероятность летального исхода, особенно в группах риска.

Официальную позицию ВОЗ по поводу вакцинации от гриппа озвучил на брифинге по вопросам COVID-19 в июне этого года директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. По его словам, вакцинация от гриппа позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения на фоне борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

- Вакцинация людей, подвергающихся высокому риску тяжелого течения гриппа, а также медицинских работников позволит в некоторой степени уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, которая также должна оказывать помощь пациентам с COVID, - сказал Ханс Клюге.

Эксперт ВОЗ также напомнил статистику: в 2018-2019 годах от гриппа умерли примерно 152 тысячи человек. При этом только лишь треть — в возрасте 65 лет и старше — получили прививку.

Выступая на брифинге в Женеве старший советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард также отметил, что медики в большинстве стран мира сумели увеличить число коек для экстренного размещения больных COVID-19 за счет ресурсов борьбы с гриппом.

- Важно усилить вакцинацию от гриппа, поскольку в этом году нам нужны эти ресурсы, чтобы бороться с COVID-19, — подчеркнул Эйлвард.

Согласно данным сайта BBC news в этом году в Великобритании бесплатная вакцина от гриппа будет доступна 30 млн. человек. Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует вакцинацию от гриппа, в первую очередь, людям старше 65-ти, тем, кого особенно оберегали от контактов с новой коронавирусной инфекцией, и тем, кот проживает вместе с детьми, впервые поступившими в школу в этом году. Вакцинация от гриппа показана людям с хроническими заболеваниями, такими как диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы и астма. Также Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует привиться от гриппа дошкольникам от 2-х лет, и всем ученикам начальной школы.

По сообщениям канадского информационного ресурса CTV News, Министерство здравоохранения Квебека заказало на 400 тысяч доз вакцины против гриппа больше, чем в прошлом году, чтобы увеличить вакцинирование, прежде всего, среди людей с наибольшим риском осложнений, тяжелого течения гриппа и госпитализации. Всего для жителей этой канадской провинции будут доступны 2 млн. доз вакцины против гриппа.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США на своем официальном сайте опубликовали сообщение о том, что в контексте ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции, вакцинация от гриппа становится актуальной, как никогда, и в связи с этим привиться от гриппа рекомендуется всем американцам старше 6 месяцев.

Органы здравоохранения в США отмечают, что вероятность одновременного заболевания гриппом и COVID-19 – это реальность осени и зимы сезона 2020 – 2021. Вакцинация от гриппа гарантировано снизит риски тяжелого течения гриппа, госпитализации и смерти, что безусловно полезно, как для самого человека, так и дает определенные преимущества системе здравоохранения, учитывая риск сезонного подъема заболевания COVID-19. В этой связи в США в этом году закуплено на 2 млн больше доз вакцины для детей, и на 9 млн 300 тысяч больше доз вакцин для взрослых, чем это было сделано в прошлом году.